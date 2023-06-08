RSF и независимые российские СМИ требуют не допустить отключения Рунета от глобальной Сети

В преддверии президентских выборов в России в 2024 году организация «Репортеры без границ» (RSF) присоединилась к российским независимым СМИ и журналистам. Они призвали компании «Big Tech» создать рабочую группу для предотвращения отключения российского сегмента интернета. Инициативу поддерживает лауреат Нобелевской премии мира, журналист и главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов, подчёркивает в своём пресс-релизе RSF.
«Мы, представители российских независимых СМИ и международной неправительственной организации „Репортеры без границ“, обращаемся к вам с просьбой обратить ваше внимание на тревожную возможность полного отключения российского информационного онлайн-пространства и предложить вам создать рабочую группу „Инженеры против диктатуры“ для выработки решений по предотвращению отключения России от остального мира, — сказано в обращении. — Российские власти готовятся к переизбранию Владимира Путина в 2024 году. Они будут становиться все более нетерпимыми к любым высказываниям, противоречащим официальной версии Кремля».
Письмо адресовано:
Авторы обращения напомнили об уничтожении независимых СМИ в России и репрессивных законах, введенных после начала «спецоперации»:
«По мере приближения предвыборного периода у нас есть серьезные основания подозревать, что уже этой осенью YouTube и Telegram могут оказаться полностью заблокированы в России, что превратит более 140 миллионов человек в заложников государственного пропагандистского аппарата. Мы не хотим оказаться в новой эпохе холодной войны. Необходимо срочно восстановить подключение российских граждан к плюралистической информации и к остальному миру. Сама суть Интернета заключается в обеспечении этой функции. Основные интернет-сервисы, которые находятся в зоне вашей ответственности, стали главными акторами этой миссии: социальные сети, поисковые системы и магазины приложений — это дверь, ведущая в мир открытой информации. Необходимо восстановить доступ к ним. Иначе граждане России останутся запертыми в темноте наедине со своим президентом».
«Уже существуют технические решения для того, чтобы ваши сервисы вернулись или остались доступны в России, – отмечают авторы обращения. – Альянс «Инженеры против диктатуры» мог бы их развить. Например, очень полезным для обхода цензуры может оказаться разрешение «доменного фронтинга» внутри облачных решений, которые Кремль не будет в состоянии отключить. Используя всем известные доменные имена ваших компаний, доменный фронтинг может перенаправить трафик, чтобы в случае их блокировки российские граждане могли сохранить доступ к онлайн-СМИ. Поскольку российские корпорации все еще используют облачные решения для ведения бизнеса, российские власти не смогут заблокировать доменный фронтинг, не причиняя им финансового ущерба. Продвижение доступа к вашим заблокированным в России сайтам через безопасный браузер Tor путем распространения их URL-адресов посредством рекламы — это тоже отличный способ помочь российским гражданам получить доступ к неподцензурному интернет-пространству».
Авторы обращения призвали крупнейшие технологические компании присоединиться к их инициативе в усилиях по предотвращению блокировки ведущих социальных платформ в России и выступить в защиту гражданских прав людей по всему миру.
«Сейчас нам, как группе российских независимых СМИ, необходимо установить канал связи между представителями ваших платформ и нами и совместно разработать решениями по воссоединению российских граждан с их независимыми СМИ. Путинская пропаганда не должна получить монополию на информирование россиян», – говорится в документе.
В числе подписантов:
и т.д.
Напомним, компания Meta была признана экстремистской организацией весной прошлого года, а Meduza стала «нежелательной организацией» в России. Оба эти факта, на наш взгляд, являются как раз проявлением того изоляционизма и торжества цензуры, о которых говорят независимые журналисты.
«Тоталитарные режимы уничтожают независимые СМИ, дабы посредством пропаганды установить контролировать общество. Речь уже идут о простой цензуре отдельных изданий и мессенджеров; это нечто новое, глобальное. Предпринимаются опасные попытки уничтожить сами средства доставки контента гражданам. Сейчас, в России, под угрозой уничтожения находится весь «транспорт» доставки контента, в частности YouTube и Википедии. Сегодня инженеры могут помочь журналистике и обществу. Они могут найти и внедрить надежные методы и алгоритмы для сохранения YouTube, Википедии, VPN. Свобода слова сегодня – это технология. Нам необходима совместная инициатива "Инженеры против диктатуры"», – заявил Дмитрий Муратов.
«Роскомсвобода» приветствует инициативу RSF и независимых российских СМИ. Рунет не должен оказаться в изоляции от глобальной Сети. Кроме того, что такой негативный сценарий противоречит самому принципу работы интернета, недопустимо лишать граждан России возможности свободно получать и распространять информацию, которой живёт весь цивилизованный мир.
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