RSF и независимые российские СМИ требуют не допустить отключения Рунета от глобальной Сети

В преддверии президентских выборов в России в 2024 году организация «Репортеры без границ» (RSF) присоединилась к российским независимым СМИ и журналистам. Они призвали компании «Big Tech» создать рабочую группу для предотвращения отключения российского сегмента интернета. Инициативу поддерживает лауреат Нобелевской премии мира, журналист и главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов, подчёркивает в своём пресс-релизе RSF.

«Мы, представители российских независимых СМИ и международной неправительственной организации „Репортеры без границ“, обращаемся к вам с просьбой обратить ваше внимание на тревожную возможность полного отключения российского информационного онлайн-пространства и предложить вам создать рабочую группу „Инженеры против диктатуры“ для выработки решений по предотвращению отключения России от остального мира, — сказано в обращении. — Российские власти готовятся к переизбранию Владимира Путина в 2024 году. Они будут становиться все более нетерпимыми к любым высказываниям, противоречащим официальной версии Кремля».

Письмо адресовано:

Тиму Куку, генеральному директору Apple

Павлу Дурову, генеральному директору Telegram

Нилу Мохану, генеральному директору YouTube

Илону Маску, генеральному директору Twitter

Сатье Наделле, генеральному директору Microsoft

Сундару Пичаи, генеральному директору Google

Райану Рослански, генеральному директору LinkedIn

Марку Цукербергу, генеральному директору Meta.

Авторы обращения напомнили об уничтожении независимых СМИ в России и репрессивных законах, введенных после начала «спецоперации»:

«По мере приближения предвыборного периода у нас есть серьезные основания подозревать, что уже этой осенью YouTube и Telegram могут оказаться полностью заблокированы в России, что превратит более 140 миллионов человек в заложников государственного пропагандистского аппарата. Мы не хотим оказаться в новой эпохе холодной войны. Необходимо срочно восстановить подключение российских граждан к плюралистической информации и к остальному миру. Сама суть Интернета заключается в обеспечении этой функции. Основные интернет-сервисы, которые находятся в зоне вашей ответственности, стали главными акторами этой миссии: социальные сети, поисковые системы и магазины приложений — это дверь, ведущая в мир открытой информации. Необходимо восстановить доступ к ним. Иначе граждане России останутся запертыми в темноте наедине со своим президентом».

«Уже существуют технические решения для того, чтобы ваши сервисы вернулись или остались доступны в России, – отмечают авторы обращения. – Альянс «Инженеры против диктатуры» мог бы их развить. Например, очень полезным для обхода цензуры может оказаться разрешение «доменного фронтинга» внутри облачных решений, которые Кремль не будет в состоянии отключить. Используя всем известные доменные имена ваших компаний, доменный фронтинг может перенаправить трафик, чтобы в случае их блокировки российские граждане могли сохранить доступ к онлайн-СМИ. Поскольку российские корпорации все еще используют облачные решения для ведения бизнеса, российские власти не смогут заблокировать доменный фронтинг, не причиняя им финансового ущерба. Продвижение доступа к вашим заблокированным в России сайтам через безопасный браузер Tor путем распространения их URL-адресов посредством рекламы — это тоже отличный способ помочь российским гражданам получить доступ к неподцензурному интернет-пространству».

Авторы обращения призвали крупнейшие технологические компании присоединиться к их инициативе в усилиях по предотвращению блокировки ведущих социальных платформ в России и выступить в защиту гражданских прав людей по всему миру.

«Сейчас нам, как группе российских независимых СМИ, необходимо установить канал связи между представителями ваших платформ и нами и совместно разработать решениями по воссоединению российских граждан с их независимыми СМИ. Путинская пропаганда не должна получить монополию на информирование россиян», – говорится в документе.

В числе подписантов:

Кристоф Делуар, «Репортеры без границ» (RSF)

Галина Тимченко, гендиректор и издатель Meduza

Елизавета Осетинская, основатель The Bell

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь»

Павел Каныгин, главный редактор издания «Продолжение Следует»

Александр Плющев, главный редактор канала «Плющев»

Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны»

Дмитрий Колезев, главный редактор Republic

Галина Арапова, генеральный директор «Центра защиты СМИ»

Денис Камалягин, главный редактор газеты «Псковская губерния»

Иван Рублев, главный редактор проекта It’s My City

Иван Павлов, основатель инициативы «Первый отдел»

Лола Тагаева, главный редактор издания «Верстка»

Илья Бер, главный редактор «Проверено.Медиа»

Михаил Климарев, исполнительный директор «Общества защиты интернета»

Александр Черкасов, член совета «Мемориала»

Екатерина Мартынова, редактор Doxa

Сергей Пархоменко, координатор проекта «Редколлегия»

Михаил Шубин, главный редактор «ОВД-Инфо»

и т.д.

Напомним, компания Meta была признана экстремистской организацией весной прошлого года, а Meduza стала «нежелательной организацией» в России. Оба эти факта, на наш взгляд, являются как раз проявлением того изоляционизма и торжества цензуры, о которых говорят независимые журналисты.

«Тоталитарные режимы уничтожают независимые СМИ, дабы посредством пропаганды установить контролировать общество. Речь уже идут о простой цензуре отдельных изданий и мессенджеров; это нечто новое, глобальное. Предпринимаются опасные попытки уничтожить сами средства доставки контента гражданам. Сейчас, в России, под угрозой уничтожения находится весь «транспорт» доставки контента, в частности YouTube и Википедии. Сегодня инженеры могут помочь журналистике и обществу. Они могут найти и внедрить надежные методы и алгоритмы для сохранения YouTube, Википедии, VPN. Свобода слова сегодня – это технология. Нам необходима совместная инициатива "Инженеры против диктатуры"», – заявил Дмитрий Муратов.

«Роскомсвобода» приветствует инициативу RSF и независимых российских СМИ. Рунет не должен оказаться в изоляции от глобальной Сети. Кроме того, что такой негативный сценарий противоречит самому принципу работы интернета, недопустимо лишать граждан России возможности свободно получать и распространять информацию, которой живёт весь цивилизованный мир.