Грядёт очередная блокировка VPN-сервисов?

Похоже, Роскомнадзор готовится к новой блокировке VPN-сервисов, которые помогают обходить ограничения, введённые российскими властями в отношении запрещённых ресурсов. На сайте ведомства появилось следующее не слишком внятное сообщение:

«В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

О каких ведомствах идёт речь, неясно. Само обращение называется «Вниманию компаний, использующих в работе VPN-сервисы». В его тексте говорится, что сведения должны включать в себя название организации и контактную информацию и могут быть направлены на определённый адрес.

«Они ж норкоманы. Ну, натурально. Вопрос стоит так: а, типа, вы используете ДЛЯ РАБОТЫ перечисленные сервисы VPN?

То есть, кто-то из ВЕДОМСТВ может использовать сервисы публичного VPN из списка для работы.

Я правильно понимаю, что российские ведомства вполне себе могут использовать VPN для обхода блокировок? (а иначе нафига они)», — иронизирует исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв.

В мае надзорный орган уже сообщал (тоже не совсем понятным языком), что направил в некие ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании предприятиями и организациями VyprVPN и Opera VPN. Там речь также шла о регламенте реагирования, в соответствии с которым требуется «информировать ЦМУ ССОП об использовании сервисов VPN (VyprVPN и Opera VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

«Что за „регламент реагирования об информировании о планируемом введении централизованного управления“?Что это за „ведомства“, куда направлен запрос?Информировать ЦМУ ССОП нужно по „просьбе“, т.е. не обязательно.Кто это вообще написал, одобрил и разместил?! Они и есть засланные иноагенты, сидящие в самом центре и раскрывшие себя незнанием русского языка...», — отреагировал тогда телеграм-канал «Летопись суверенного Рунета».

В июне Роскомнадзор объявил о блокировке сервисов VyprVPN и Opera VPN, поскольку те создают «угрозу обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту», ссылаясь на «Постановление Правительства РФ от 12 февраля №127». Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах, уверяет надзорное ведомство.

Напомним, в марте текущего года о возможности блокировки сервисов VPN заговорил депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя ситуацию вокруг Twitter, доступ к которому в том месяце стал замедлять Роскомнадзор.