Как западные IT-компании помогают России цензурировать интернет

В начале декабря российские цензоры добились неожиданного успеха: интернет-пользователи по всей стране сообщили, что Tor, программное обеспечение для шифрования, которое позволяет пользователям обходить контроль интернет-пространства со стороны властей, оказался недоступен.

Российские спецслужбы годами пытались нейтрализовать Tor. Они рассматривают его как инструмент цензуры, используемый Западом для обхода цензуры. Его создание спонсировалось Международным бюро радиовещания США, которое оказывает техническую поддержку «Голосу Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Иронично, что российское государство одержало победу над свободой информации с помощью западных компаний.

Россия называет свою систему контроля интернет-пространства «суверенным Рунетом». Общенациональная система с центром управления в Москве предназначена для блокировки трафика, который не нравится Кремлю. Он может изолировать отдельные сегменты интернета или отрезать целые регионы страны от Сети в случае протестов или беспорядков. Во многих отношениях эффективность системы свидетельствует о мастерстве российских инженеров, которые спроектировали, протестировали и внедрили её в течение всего двух лет, начиная с 2019 года.

Несмотря на своё название, решающее значени для системы имеют зарубежные технологии. Её центр управления, расположенный в роскошно отреставрированном здании XIX века из красного кирпича на Москве-реке, оснащён 30 серверами китайской компании Lenovo и ещё 30 серверами американской компании Super Micro Computer. Но это просто аппаратное обеспечение, которое даёт системе вычислительную мощность. Гораздо более важным является программное обеспечение глубокой проверки пакетов (DPI), которое позволяет российским цензорам блокировать трафик Tor или замедлять Twitter по всей стране, как они это сделали ранее в этом году.

Авторы статьи обратились за комментариями к компаниям, упомянутым выше.

Только в Super Micro ответили: «Super Micro Computer соблюдает применимые законы и постановления, и наша политика соответствует международным принципам прав человека. Мы принимаем надлежащие меры для обеспечения этого».

По приказу цензоров каждый российский интернет-сервис должен установить пакет технологий наблюдения, предоставленный израильской фирмой Silicom Ltd. В сентябре российские правозащитники призвали Silicom ответить о её участии в создании суверенного Интернета, но компания не отреагировала.

Многие эксперты уже давно предположили, что современные диктатуры будут опираться на помощь друг друга в сфере онлайн-слежки. Тезис в некоторой степени основан на исторической аналогии — продаже советского и китайского оружия в эпоху холодной войны другим деспотическим режимам. Подобное мышление рассматривает слежку и цензуру как современное оружие. Поэтому представлялось логичным, что поставки танков и автоматов Калашникова в эти режимы будут идти в комплекте с программным обеспечением и оборудованием для шпионажа за диссидентами, активистами и журналистами.

Но всё обернулось не так. Из технологий, используемых российскими цензорами в суверенной системе Интернета, только часть оборудования поставляется китайцами. Компания Lenovo возникла в Китае, но её штаб-квартира находится в США. Lenovo можно более точно описать как китайско-американскую транснациональную корпорацию. Штаб-квартира Super Micro также находится в США. Технология DPI сама по себе является западным изобретением.

6 декабря российские интернет-цензоры приобрели несколько решений для анализа интернет-трафика, разработанных IXIA, которая является частью Keysight Technologies, другой американской компании, базирующейся в Калифорнии.

В наши дни диктатуры слишком умны, чтобы отключиться от западных технологий, даже если они провозглашают цифровой суверенитет своей национальной целью. Когда дело доходит до слежки и цензуры, им нужно довести дело до конца и они не слишком беспокоятся о том, кто предоставляет инструменты. Так, Саудовская Аравия явно не испытывала угрызений совести по поводу использования ПО для слежки от израильской компании NSO Group (позднее компания расторгла контракт с саудитами на фоне негативной огласки).

Но это также означает, что даже когда диктатуры возводят заборы, в том числе онлайн, можно что-то предпринять извне, чтобы замедлить их прогресс в подавлении прав человека и политических прав в своих странах.

Технологические компании не должны оставаться одни, когда дело доходит до принятия решений о том, следует ли им соглашаться с этими режимами. Google правильно решил прекратить свою спорную программу разработки поисковой системы, совместимой с китайским режимом цензуры. Но есть и другие низкопрофильные компании, у которых, похоже, таких сомнений почти не возникает.

Есть много экспертов, журналистов и правозащитных организаций, которые вполне способны объяснить, чем может обернуться использование технологий, когда их применяет тёмная сторона. Компании не могут продолжать помогать авторитарным режимам, заявляя о незнании ситуации в этих странах.

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