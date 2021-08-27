Российские СМИ требуют прекратить давление на независимую журналистику

Российские СМИ обратились к руководству страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику. Письмо адресовано президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим. Журналисты требуют пересмотра решений о закрытии редакций, присвоении им статусов «нежелательных организаций» и «иностранных агентов» и настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения.

Господи, какая шиза. Это наша реальность. pic.twitter.com/SXNYQX6o2L — Andrey Mima (@amima) August 26, 2021

В сообщении перечисляются включения различных изданий и людей в реестр иноагентов с декабря 2020 года. Среди них — чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT», правозащитник Лев Пономарёв, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница Дарья Апахончич, «Медуза», The Insider. На «Радио Свобода», включённое Минюстом в пеерчень, было составлено 390 протоколов об отсутствии соответствующей маркировки, напоминают авторы письма. Издание «Проект» признали нежелательной организацией, сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки» заблокировали по требованию Роскомнадзора.

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — следует из заявления.

Редакции, среди которых «Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, The Village, Wonderzine, Sota Vision, «Стол», Romb, 7х7, «Псковская губерния», а также Профсоюз журналистов и работников СМИ требуют:

1) отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

2) отмены соответствующих законов;

3) прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

4) прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов;

5) соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов»;

6) соблюдать закон о СМИ и другие законы Российской Федерации, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве.

Различные СМИ опубликовали и продолжают публиковать свои версии этого обращения. Так, к примеру, «Медуза» дополнительно потребовала соблюдать Конституцию, Закон о СМИ и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов». В Forbes раскритиковали последнюю интерпретацию закона об иноагентах, по которой СМИ может быть признано «иноагентом» за публикацию сообщений других «иноагентов»:

«В нынешнем виде правоприменительная практика ограничивает права и возможности журналистов и создает прямую угрозу свободе слова и информации. Поэтому редакция Forbes просит Государственную думу Российской Федерации пересмотреть закон, процедуру включения в список СМИ-иноагентов и прекратить практику использования закона против журналистов и СМИ».

Российская власть, используя псевдопатриотическую риторику, сегодня фактически уничтожает независимую журналистику, считают в Republic:

«Российская власть сегодня рассматривает любую критику как враждебное действие, а освещение акций протеста или деятельности оппозиции — как антиправительственное выступление. Это в корне неверная трактовка. И критика ошибочных действий, и освещение протестов — профессиональная обязанность журналистов, которые обязаны рассказывать гражданам правду о происходящем в стране, доносить разные точки зрения».

Wonderzine отмечает, что в происходящем имеет место государственная сегрегация:

«Но самое главное — речь идёт о государственной сегрегации, делении журналистов, да и вообще граждан страны, на «своих» и «чужих», выдавливании вторых в огороженные гетто с требованием носить отличительные знаки. Символический смысл в нанесении подобных меток на медиа и, главное, на журналистов в личном качестве сложно переоценить».

С тезисом Wonderzine согласны и в «Столе»:

«...в идеальном мире Минюста, РКН и прочих органов власти самое эффективное решение – это признать всех граждан РФ иноагентами по умолчанию, исключая из этого перечня лишь тех, кто доказал свою лояльность не родине, конечно, а управляющему аппарату».

К обращению присоединяются и другие СМИ, например, «Эхо Москвы».

«Такого масштабного обращения к власти в российской журналистике не было давно», — констатирует Центр защиты прав СМИ.

Напомним, на прошлой неделе в перечень попали «Дождь» и «Важные истории». Это вызвало широкий общественный резонанс. Сам телеканал намерен обжаловать решение Минюста.

В общем, тут неустановленные лица на сайте https://t.co/3IT91t3vJj сделали агрегатор СМИ, которые стали иноагентами (и некоторых, которые еще не стали). Про баги и пожелания можно куда-то писать, но непонятно куда, они же неустановленные! (спасибо @vas3k за код Инфомата) pic.twitter.com/ozdgbK9MSc — pababapapapam (@alexas) August 27, 2021

В Кремле уже отреагировали на письмо редакций. Там не согласны, что признание независимых СМИ и журналистов «нежелательными организациями» и «иностранными агентами» является преследованием, и не собираются отменять соответствующие законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков ответил журналистам на требование прекратить преследование независимых СМИ.



«…Так или иначе происходят вмешательства в наши внутриполитические дела извне. В этих целях используются часто и НПО, и журналисты, и СМИ. Как таковой, этот закон должен быть и он будет». pic.twitter.com/BzBU1jcthA — Журнал DOXA (@doxa_journal) August 27, 2021

Ранее сегодня стало известно, что списки СМИ и организаций, которые планируется признать «иностранными агентами» или «нежелательным организациями», составляются на заседаниях Совета безопасности России.

❗️«Роскомсвобода» поддерживает заявление журналистов. Мы считаем, что закон об иноагентах должен быть отменён и все другие формы давления на СМИ прекращены тоже.

Журналисты — не иноагенты!