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Аналитика
27 августа 2021

Российские СМИ требуют прекратить давление на независимую журналистику

«Роскомсвобода» поддерживает заявление журналистов и считает, что закон об иноагентах должен быть отменён.

Российские СМИ обратились к руководству страны с требованием прекратить давление на независимую журналистику. Письмо адресовано президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим. Журналисты требуют пересмотра решений о закрытии редакций, присвоении им статусов «нежелательных организаций» и «иностранных агентов» и настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения. 

 

 

В сообщении перечисляются включения различных изданий и людей в реестр иноагентов с декабря 2020 года. Среди них — чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT», правозащитник Лев Пономарёв, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница Дарья Апахончич, «Медуза»The Insider. На «Радио Свобода», включённое Минюстом в пеерчень, было составлено 390 протоколов об отсутствии соответствующей маркировки, напоминают авторы письма. Издание «Проект» признали нежелательной организацией, сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки» заблокировали по требованию Роскомнадзора.

 

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — следует из заявления.

 

Редакции, среди которых «Дождь», «Новая газета», Forbes, «Медуза», Republic, The Village, Wonderzine, Sota Vision, «Стол», Romb7х7, «Псковская губерния», а также Профсоюз журналистов и работников СМИ требуют:

 

1) отказа от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

2) отмены соответствующих законов;

3) прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

4) прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов;

5) соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов»;

6) соблюдать закон о СМИ и другие законы Российской Федерации, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве. 

 

Различные СМИ опубликовали и продолжают публиковать свои версии этого обращения. Так, к примеру, «Медуза» дополнительно потребовала соблюдать Конституцию, Закон о СМИ и статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов». В Forbes раскритиковали последнюю интерпретацию закона об иноагентах, по которой СМИ может быть признано «иноагентом» за публикацию сообщений других «иноагентов»:

«В нынешнем виде правоприменительная практика ограничивает права и возможности журналистов и создает прямую угрозу свободе слова и информации. Поэтому редакция Forbes просит Государственную думу Российской Федерации пересмотреть закон, процедуру включения в список СМИ-иноагентов и прекратить практику использования закона против журналистов и СМИ».  

 

Российская власть, используя псевдопатриотическую риторику, сегодня фактически уничтожает независимую журналистику, считают в Republic:

«Российская власть сегодня рассматривает любую критику как враждебное действие, а освещение акций протеста или деятельности оппозиции — как антиправительственное выступление. Это в корне неверная трактовка. И критика ошибочных действий, и освещение протестов — профессиональная обязанность журналистов, которые обязаны рассказывать гражданам правду о происходящем в стране, доносить разные точки зрения».

 

Wonderzine отмечает, что в происходящем имеет место государственная сегрегация:

«Но самое главное — речь идёт о государственной сегрегации, делении журналистов, да и вообще граждан страны, на «своих» и «чужих», выдавливании вторых в огороженные гетто с требованием носить отличительные знаки. Символический смысл в нанесении подобных меток на медиа и, главное, на журналистов в личном качестве сложно переоценить».

 

С тезисом Wonderzine  согласны и в «Столе»:

 «...в идеальном мире Минюста, РКН и прочих органов власти самое эффективное решение  –  это признать всех граждан РФ иноагентами по умолчанию, исключая из этого перечня лишь тех, кто доказал свою лояльность не родине, конечно, а управляющему аппарату». 

 

К обращению присоединяются и другие СМИ, например, «Эхо Москвы».

 

«Такого масштабного обращения к власти в российской журналистике не было давно», — констатирует Центр защиты прав СМИ.

 

Напомним, на прошлой неделе в перечень попали «Дождь» и «Важные истории». Это вызвало широкий общественный резонанс. Сам телеканал намерен обжаловать решение Минюста.

 

 

В Кремле уже отреагировали на письмо редакций. Там не согласны, что признание независимых СМИ и журналистов «нежелательными организациями» и «иностранными агентами» является преследованием, и не собираются отменять соответствующие законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ  Дмитрий Песков.

 

 

Ранее сегодня стало известно, что списки СМИ и организаций, которые планируется признать «иностранными агентами» или «нежелательным организациями», составляются на заседаниях Совета безопасности России.

 

❗️«Роскомсвобода» поддерживает заявление журналистов. Мы считаем, что закон об иноагентах должен быть отменён и все другие формы давления на СМИ прекращены тоже.

Журналисты не иноагенты!

 

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