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20 July 2021

Выходила в интернет «Катюша»

Минобороны за 320 млн рублей закупает систему мониторинга публикаций в онлайн-СМИ, которую Администрация Президента (АП) пять лет назад приобретала за 79 миллионов руб.

Министерство обороны разместило на «Госзакупках» очередной закрытый тендер на приобретение системы мониторинга и анализа средств массовой информации «Катюша». Об этом сообщает «МБХ Медиа», первым обратившее внимание на закупку.

Ведомству она понадобится с 2021 по 2023 год. В сопроводительной документации сказано, что  лимиты бюджетных обязательств по годам составляют:

  • в 2021 году – 215 142 838 руб.;
  • в 2022 году – 52 442 838 руб.;
  • в 2023 году – 52 442 838 рублей.

«Катюшей» чиновники пользуются с 2016 года. Раньше они использовали «Медиалогию», однако ФСБ не разрешило продлять контракт с этой компанией из-за того, что часть ее долей находилась в офшорах.

Напомним, пять лет назад АП приобретала «Катюшу» за 79 миллионов рублей, а засекречивание данных об участниках закупок уже становится постоянной традицией Минобороны. Возможно, это связано с действием постановления российского кабмина, которым были введены определённые меры по защите поставщиков силовых ведомств от возможных западных санкций.

Правами на систему мониторинга «Катюша» владеет компания «М 13».

«„Катюша“ работает на всех современных платформах: ТВ-панелях, сенсорных экранах, настольных компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах всех типов — Айфон, Айпад и устройствах на базе Андроид», — сообщается на сайте компании.

С 2015 года «М 13» получила госконтрактов почти на 1,3 млрд рублей. Заказчиками, отмечает «МБХ Медиа», выступали различные ведомства – от Минюста и Минцифры до департамента информационных технологий Москвы. Также издание пишет, что «М 13» принадлежит Владиславу Клюшину, арестованному в марте текущешо года в в Швейцарии по запросу властей США, которые обвиняют россиянина в инсайдерской торговле «на суммы в десятки миллионов долларов». Ряд СМИ называет его возможным владельцем Telegram-канала «Незыгарь».

СМИ госзакупки мониторинг Минобороны

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