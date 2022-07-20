РКН обязал поисковики помечать «Википедию» как нарушителя законов

Роскомнадзор объявил о понуждении поисковых систем информировать пользователей о «нарушении» Wikimedia Foundation российского законодательства.

«Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — говорится на сайте ведомства.

Речь идёт о запрещённых материалах (признанных в том числе о фейками) о «спецоперации». С 24 февраля власти РФ неоднократно выдвигали претензии к «Википедии». Так, в марте Роскомнадзор решил оштрафовать ресурс за неудаление информации. Уже в апреле суд наложил на платформу вызыскание в 5 млн руб., которое онлайн-энциклопедия обжаловала.

Кроме того, весной в анонимные телеграм-каналы стали сливать личные данные авторов «Википедии». В Республике Беларусь людей и вовсе начали задерживать.

«Все понимают, что «Википедию» могут заблокировать, но я бы не сказал, что это как-то сильно влияет на настроения . <...> Блокировки может и не быть, но власти могут замедлять открытие сайта. Мы ожидаем каких-то действий, но не можем сказать, каких именно», — рассказал о прогнозах в интервью «7x7» администратор Wiki-проектов Сергей Лещина.

UPD. Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский объяснил РБК, что требование Роскомнадзора о маркировке ссылок на страницы «Википедии» связано не с публикациями, а с нарушением закона о компаниях-«заложниках» («о приземлении»).

«Имеется в виду 236-ФЗ. Тем нет ничего про контент. Это касается только приземления. Зачем они [Роскомнадзор — прим. ред.] в своей новости написали про какие-то «фейки» — непонятно. Что за фейки, где они конкретно, какое они имеют отношение к ФЗ 236 — не поясняется», — подтвердил Козловский «Роскомсвободе», сославшись на уведомление РКН (есть в распоряжении редакции).