Meta получила более 270 тысяч запросов на данные пользователей по всему миру

В первой половине 2023 года Meta (объявлена экстремистской организацией и запрещена) получила 271 692 запроса на данные пользователей, 76,9% из них корпорация удовлетворила. Запросы касались 469 372 аккаунтов. Для сравнения, во второй половине 2022 года запросов было 239 388 (относительно 415 642 аккаунтов).

Больше всего запросов пришло из США (74 тыс. относительно 125 тыс. аккаунтов), Индии (70,6 тыс.; 119 тыс.) и Бразилии (23,8 тыс.; 77,3 тыс.). Из России поступил всего 1 запрос, связанный с 2 аккаунтами, удовлетворён он не был. В предыдущий отчётный период запросов было 3.

Запросы из России

Источник: Meta

С января по июнь 2023 года компания также получила порядка 200 тыс. запросов на ограничение доступа к контенту на основании местного законодательства. (Для сравнения, во второй половине 2022 года их было около 123 тыс.) Большая часть из них касалась постов (121 тыс.) в Facebook и контента (37,4 тыс.) в Instagram.

36,2 тыс. запросов пришло из Аргентины, 35. тыс. — из Мексики, 27,4 — с Тайваня. Из России запросов не было (ср. с 1,72 тыс. запросов в первой половине 2022 года).

Запросы из России

Источник: Meta

Напомним, в 2022 году в России объявили Meta (материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp) «экстремистской организацией». С тех пор Facebook и Instagram в стране заблокированы.