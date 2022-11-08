Meta заблокировала 1313 материалов по требованию РКН и Росмолодёжи

С июля по декабрь 2021 года Meta получила 24 запроса из России на предоставление пользовательских данных. Ни один из них компания не удовлетворила.

«Каждый запрос, который мы получаем, тщательно проверяется на юридическую обоснованность. Мы можем отклонить запрос или потребовать по ним большей конкретики», — говорится в отчёте о прозрачности корпорации.

Что касается контента, то Meta ограничила доступ к 1313 материалам по жалобам Роскомнадзора и Росмолодёжи за предполагаемое нарушение российских законов по следующим темам:

– 284 — продажа и использование контрафактных товаров или мошенничество;

– 264 — сепаратизм, экстремизм и выборам.

– 200 — насилие;

– 21 — разжигание ненависти и диффамация;

– 20 — терроризм;

– 9 — членовредительство;

– 1 — сексуализированный контент.

А также по следующим основаниям:

– 510 — за нарушение постановлений Росмолодёжи;

– 3 — по судебным решениям;

– 1 — за нарушение приватности.

Напомним, в первом полугодии прошлого года Meta по требованию Роскомнадзора и Росмолодёжи заблокировала более 1,7 тысяч материалов.

В марте текущего года Тверской райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta — материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp — «экстремистской организацией». Компания попыталась оспорить решение о своём запрете, но Мосгорсуд не удовлетворил её апелляционную жалобу.