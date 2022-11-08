Нужна юр.помощь?
Аналитика
8 November 2022

Meta заблокировала 1313 материалов по требованию РКН и Росмолодёжи

Во второй половине 2021 года компания также получила из России 24 запроса на предоставление пользовательских данных. Ни один из них она не удовлетворила.
Источник: Meta

С июля по декабрь 2021 года Meta получила 24 запроса из России на предоставление пользовательских данных. Ни один из них компания не удовлетворила. 

«Каждый запрос, который мы получаем, тщательно проверяется на юридическую обоснованность. Мы можем отклонить запрос или потребовать по ним большей конкретики», — говорится в отчёте о прозрачности корпорации.

Что касается контента, то Meta ограничила доступ к 1313 материалам по жалобам Роскомнадзора и Росмолодёжи за предполагаемое нарушение российских законов по следующим темам:

– 284 — продажа и использование контрафактных товаров или мошенничество;

– 264 — сепаратизм, экстремизм и выборам.

– 200 — насилие;

– 21 — разжигание ненависти и диффамация;

– 20 — терроризм;

– 9 — членовредительство;

– 1 — сексуализированный контент.

А также по следующим основаниям:

– 510 — за нарушение постановлений Росмолодёжи;

– 3 — по судебным решениям;

– 1 — за нарушение приватности.

 

Напомним, в первом полугодии прошлого года Meta по требованию Роскомнадзора и Росмолодёжи заблокировала более 1,7 тысяч материалов.

 

В марте текущего года Тверской райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры признал Meta — материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp — «экстремистской организацией». Компания попыталась оспорить решение о своём запрете, но Мосгорсуд не удовлетворил её апелляционную жалобу.

соцсети Роскомнадзор отчёт о прозрачности Росмолодёжь блокировки transparency report данные пользователей Meta

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Meta/Facebook по требованию Роскомнадзора и Росмолодёжи заблокировала более 1,7 тысяч материалов
Дайджест преследований СМИ: февраль-март’2022
Итоги-2021. Что случилось за год
В 2021 году GitHub получил 26 запросов на удаление контента из России, Китая и Гонконга
Freedom on the Net 2022: Россия заняла 65 место из 70 в рейтинге свободы Интернета
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности