«Мосволонтёр» потратит более миллиона рублей на мониторинг соцсетей и «Даркнета»

В очередной раз изучая сайт госзакупок, мы обнаружили там тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-аналитической системе мониторинга, анализа СМИ и социальных сетей». Заказчик — государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения „Мосволонтер“».

Начальная цена контракта — 1 104 000 рублей.

«Мосволонтёр» — это проект Правительства Москвы, «объединяющий активных горожан, НКО, власть и бизнес для решения социальных задач города Москвы». При его участии проводились Кубок Конфедераций FIFA 2017, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Moscow Urban Forum, народное шествие «Бессмертный полк», праздничное мероприятие «Под флагом России», Всероссийский велопарад, акция «Вахта памяти», общегородская мемориально-патронатная акция и многие другие.

Заказываемая организацией система должна обеспечивать «круглосуточное, оперативно обновляемое предоставление в электронном виде информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных источниках информации РФ», а также социальных медиа (блоги, микроблоги, социальные сети, форумы, видеосервисы, сайты отзывов и пр.) по следующим темам:

волонтерство;

добровольчество;

молодежная политика;

деятельность социально ориентированных НКО;

деятельность общественной палаты Москвы;

работа с ветеранами.

Обновление контента в Системе должно происходить не реже, чем каждый час.

Система должна обеспечивать возможность просмотра предварительно обработанных с использованием лингвистических технологий информационных материалов.

Кроме даты публикации, должны учитываться источник, город и заметность публикации по шкале от 0 до 10.

Информационные ресурсы для мониторинга социальных медиа должны включать следующий набор данных, но не ограничиваясь ими:

• текстовые сообщения;

• расшифровки видео-сообщений в текстовом формате (для YouTube);

• тексты на картинках;

• названия объектов в геометках;

• сторис (для Instagram).

Должны определяться следующие категории сообщений:

• сторис

• посты

• репосты

• комментарии

• комментарии с дополнениями.

Список показателей для фильтрации и интерактивного просмотра сообщений должен включать следующий набор показателей, но не ограничиваясь ими:

• тип площадки (соцсети, блоги, форумы, отзовики, СМИ, мессенджеры, TOR-ресурсы);

• тип контента (посты, репосты, комментарии, сторис);

• тип автора (пользователи, группы);

• критерий уникальности контента (уникальный, неуникальный);

• характеристики тональности (позитивные, негативные, нейтральные);

• список ключевых площадок: Vkontakte, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok, Яндекс.Дзен;

• период.

Здесь стоит напомнить, что Роскомнадзор недавно начал ограничивать работу Tor в России. В частности, по решению Саратовского районного суда за 2017 год блокируется сайт Tor Project, поскольку предоставляет гражданам возможность для «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов».

Проблемы с доступом у Tor начались в начале декабря, а «Мосволонтёр» выложил данную закупку 7 декабря текущего года, и там чётко указано, что организация намерена проводить мониторинг «Даркнета». В техническом задании (ТЗ) не единожды говорится об этом. В частности, указывается, что «информационные ресурсы Системы должны оперативно пополняться и обеспечивать доступ не менее чем к 900 млн. персональных источников информации, в том числе, но не ограничиваясь из следующих платформ»:

Facebook Telegram VKontakte «Одноклассники» Instagram YouTube TikTok Whatsapp Viber Twitter «Яндекс. Карты» Google Maps «Яндекс.Дзен» «Яндекс.Мессенджер» «Ответы Mail.ru» «МирТесен» LiveJournal Otzovik.com «Яндекс.Маркет» Sravni.ru iRecommend.ru TOR-ресурсы (Darknet) Отраслевые и региональные форумы и блоги по запросу Заказчика.

Интересует заказчика и новостной телеконтент, по большей части — «официальный», полученный от крупных СМИ:

«Первый канал»

НТВ

«Россия 1»

«РЕН ТВ»

«ТВ Центр»

«5 канал»

Исключением в этом списке выглядят телеканалы «Дождь» и «РБК ТВ», чьи передачи также интересуют организацию провластных волонтёров.

В ТЗ сказано, что в целях оценки заинтересованности аудитории в наиболее резонансных темах обсуждений необходимо формирование аналитических отчетов, включающих анализ ключевых тем обсуждений, задаваемых Заказчиком (например, качество услуг, стоимость услуг, проблемы в процессе получения услуг и т.п.) по следующим показателям: количество позитивных и негативных мнений, охват аудитории, вовлеченность аудитории.



Аналитические отчеты должны содержать выводы о наиболее резонансных темах обсуждений в соцмедиа в контексте заданных ключевых слов с учетом попадания этих тем в средства массовой информации. Отчеты должны включать рейтинг ключевых тем, показатели количества упоминаний в соцмедиа, охват аудитории, вовлеченность, количество репостов, лайков и комментариев, а также общий коэффициент резонанса информационного повода.



Анализ количества дублирующихся сообщений должен предоставлять рейтинг наиболее частотных публикаций в соцмедиа на заданные темы. Отчеты должны включать количество сообщений, охват аудитории, показатели прироста количества сообщений и аудитории за сутки, 6 часов и 1 час, вовлеченность, количество лайков, комментариев, репостов, итоговый показатель резонанса каждой группы сообщений.



Система должна быть зарегистрирована в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».



Место оказания услуг: г. Москва, Волгоградский просп., 145, корп. 2. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. На сайте госзакупок указано, что приём заявок осуществляется до 15.12.2021 г.