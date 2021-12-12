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Аналитика
Тендеры
12 December 2021

«Мосволонтёр» потратит более миллиона рублей на мониторинг соцсетей и «Даркнета»

Подотчётную московским властям организацию интересуют темы волонтёрства, молодёжной политики, некоммерческих организаций (НКО), работы с ветеранами и материалы о деятельности общественной палаты столицы.

В очередной раз изучая сайт госзакупок, мы обнаружили там тендер на «Оказание услуг по предоставлению доступа к информационно-аналитической системе мониторинга, анализа СМИ и социальных сетей». Заказчик — государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения „Мосволонтер“».

Начальная цена контракта — 1 104 000 рублей.

«Мосволонтёр» — это проект Правительства Москвы, «объединяющий активных горожан, НКО, власть и бизнес для решения социальных задач города Москвы». При его участии проводились Кубок Конфедераций FIFA 2017, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Moscow Urban Forum, народное шествие «Бессмертный полк», праздничное мероприятие «Под флагом России», Всероссийский велопарад, акция «Вахта памяти», общегородская мемориально-патронатная акция и многие другие.

 

Заказываемая организацией система должна обеспечивать «круглосуточное, оперативно обновляемое предоставление в электронном виде информационных материалов, размещенных в федеральных и региональных источниках информации РФ», а также социальных медиа (блоги, микроблоги, социальные сети, форумы, видеосервисы, сайты отзывов и пр.) по следующим темам:

  • волонтерство;
  • добровольчество;
  • молодежная политика;
  • деятельность социально ориентированных НКО;
  • деятельность общественной палаты Москвы;
  • работа с ветеранами.

Обновление контента в Системе должно происходить не реже, чем каждый час.

Система должна обеспечивать возможность просмотра предварительно обработанных с использованием лингвистических технологий информационных материалов.

Кроме даты публикации, должны учитываться источник, город и заметность публикации по шкале от 0 до 10.

Информационные ресурсы для мониторинга социальных медиа должны включать следующий набор данных, но не ограничиваясь ими:
    • текстовые сообщения;
    • расшифровки видео-сообщений в текстовом формате (для YouTube);
    • тексты на картинках;
    • названия объектов в геометках;
    • сторис (для Instagram).

Должны определяться следующие категории сообщений:
    • сторис
    • посты
    • репосты
    • комментарии
    • комментарии с дополнениями.

Список показателей для фильтрации и интерактивного просмотра сообщений должен включать следующий набор показателей, но не ограничиваясь ими:
    • тип площадки (соцсети, блоги, форумы, отзовики, СМИ, мессенджеры, TOR-ресурсы);
    • тип контента (посты, репосты, комментарии, сторис);
    • тип автора (пользователи, группы);
    • критерий уникальности контента (уникальный, неуникальный);
    • характеристики тональности (позитивные, негативные, нейтральные);
    • список ключевых площадок: Vkontakte, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, TikTok, Яндекс.Дзен;
    • период.

Здесь стоит напомнить, что Роскомнадзор недавно начал ограничивать работу Tor в России. В частности, по решению Саратовского районного суда за 2017 год блокируется сайт Tor Project, поскольку  предоставляет гражданам возможность для «скачивания программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов».

Проблемы с доступом у Tor начались в начале декабря, а «Мосволонтёр» выложил данную закупку 7 декабря текущего года, и там чётко указано, что организация намерена проводить мониторинг «Даркнета». В техническом задании (ТЗ) не единожды говорится об этом. В частности, указывается, что «информационные ресурсы Системы должны оперативно пополняться и обеспечивать доступ не менее чем к 900 млн. персональных источников информации, в том числе, но не ограничиваясь из следующих платформ»:

  1. Facebook
  2. Telegram
  3. VKontakte
  4. «Одноклассники»
  5. Instagram
  6. YouTube
  7. TikTok
  8. Whatsapp
  9. Viber
  10. Twitter
  11. «Яндекс. Карты»
  12. Google Maps
  13. «Яндекс.Дзен»
  14. «Яндекс.Мессенджер»
  15. «Ответы Mail.ru»
  16. «МирТесен»
  17. LiveJournal
  18. Otzovik.com
  19. «Яндекс.Маркет»
  20. Sravni.ru
  21. iRecommend.ru
  22. TOR-ресурсы (Darknet)
  23. Отраслевые и региональные форумы и блоги по запросу Заказчика.

Интересует заказчика и новостной телеконтент, по большей части — «официальный», полученный от крупных СМИ:

  • «Первый канал»
  • НТВ
  • «Россия 1»
  • «РЕН ТВ»
  • «ТВ Центр»
  • «5 канал»

Исключением в этом списке выглядят телеканалы «Дождь» и «РБК ТВ», чьи передачи также интересуют организацию провластных волонтёров.

 

В ТЗ сказано, что в целях оценки заинтересованности аудитории в наиболее резонансных темах обсуждений необходимо формирование аналитических отчетов, включающих анализ ключевых тем обсуждений, задаваемых Заказчиком (например, качество услуг, стоимость услуг, проблемы в процессе получения услуг и т.п.) по следующим показателям: количество позитивных и негативных мнений, охват аудитории, вовлеченность аудитории.

Аналитические отчеты должны содержать выводы о наиболее резонансных темах обсуждений в соцмедиа в контексте заданных ключевых слов с учетом попадания этих тем в средства массовой информации. Отчеты должны включать рейтинг ключевых тем, показатели количества упоминаний в соцмедиа, охват аудитории, вовлеченность, количество репостов, лайков и комментариев, а также общий коэффициент резонанса информационного повода.

Анализ количества дублирующихся сообщений должен предоставлять рейтинг наиболее частотных публикаций в соцмедиа на заданные темы. Отчеты должны включать количество сообщений, охват аудитории, показатели прироста количества сообщений и аудитории за сутки, 6 часов и 1 час, вовлеченность, количество лайков, комментариев, репостов, итоговый показатель резонанса каждой группы сообщений.

Система должна быть зарегистрирована в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».


Место оказания услуг: г. Москва, Волгоградский просп., 145, корп. 2. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. На сайте госзакупок указано, что приём заявок осуществляется до 15.12.2021 г.

соцсети Tor мониторинг Darknet молодёжь Госзакупки Мосволонтёр

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