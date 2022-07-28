Суд признал законным взыскание с Google в 7,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы признал законным принудительное взыскание с Google 7,2 млрд руб. оборотного штрафа. Об этом пишет «Интерфакс». В суде представитель Google заявил, что приставы действовали незаконно и своими действиями нарушили права компании. Однако суд в иске отказал.

В конце декабря 2021-го Google назначили оборотный штраф в размере 5% от выручки за 2020 год. Компанию оштрафовали «за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации». В феврале 2022-го Тверской суд утвердил штраф.

Срок добровольной выплаты истек 19 марта. В мае российские приставы принудительно взыскали с Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд руб. и 505 млн руб. в качестве исполнительного сбора. Компания подала исковое заявление.

В июле на Google наложили ещё один оборотный штраф в размере более 21,7 млрд руб. за повторный отказ удалять запрещённую информацию.

Напомним, после зимних акций протеста в 2021 году Роскомнадзор пообещал, что «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube получат штрафы за неудаление призывов на их платформах выходить на митинги. После этого в феврале вступил в силу закон о самоцензуре соцсетей, обязывающий их искать противоправный контент и удалять его до того, как им заинтересуется Роскомнадзор.

Оборотный штраф — самое строгое по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. То есть это первый оборотный штраф, наложенный на IT-компанию.