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11 July 2022

Минздрав хочет распространить QR-коды на все прививки

После отмены коронавирусных ограничений такого рода коды и прививочные сертификаты министерство упразднять не планирует.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Систему QR-кодов можно распространить на все прививки, которые делаются с рождения, а не только на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, который курирует тему цифровизации медицины, Павел Пугачёв:

«У нас уже есть система, которую можно масштабировать и применять для всех инфекционных заболеваний и программ вакцинации. Полностью отказываться от QR-кодов не имеет смысла».

«Этот сервис прочно вошел в нашу жизнь во всех сферах, от авторизации в соцсетях до оплаты счетов в банках. Мы искренне убеждены, что только удобные сервисы могут стать массовыми и заслужить доверие граждан. Наша задача — переводить в формат электронных документов с QR-кодом как можно больше медицинских бумаг, чтобы дать возможность всегда иметь их под рукой на «Госуслугах» и использовать там, где это необходимо», – добавил он.

Замминистра отметил, что многие граждане не помнят, какие прививки им ставили на протяжении жизни – из-за этого им приходится сдавать дорогостоящие анализы на антитела. Собранные данные о вакцинации более 80 миллионов россиян могут стать первым шагом к созданию цифрового медицинского профиля пациента, сообщил замминистра здравоохранения. Пугачев рассказал, что эта система позволит оценить уровень коллективного иммунитета и спрогнозировать риски распространений инфекций для определенного региона.

 

Введение QR-кодов и цифровых пропусков в качестве антикоронавирусной меры началось в разных регионах России весной 2020 года. Всё это постоянно сопровождалось скандалами, связанными с утечками данных пациентов, сбоями в работе отслеживающей системы. К тому же правозащитники предупреждали — пандемия пройдёт, но вряд ли власти после этого упразднят слежку.

Во второй половине 2021 года депутаты Госдумы решили распространить пропускную систему с использованием данных кодов на транспорт, магазины, рестораны и общественные места, но столкнулись с радикальным неприятием данной меры со стороны граждан, вызвавшей по всей стране акции протеста. В январе уже года текущего законопроект о QR-кодах в общественных местах был снят с рассмотрения.

 

Напомним, в начале июля вышел доклад экспертов «Роскомсвободы» о том, как за два года действовали технологические ограничения, связанные с антикоронавирусными мерами и как они повлияли на права и свободы граждан. Полностью ознакомиться с докладом можно здесь.

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