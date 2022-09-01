Распознавание по праздникам: попавших в систему однажды периодически задерживают

22 августа, в День российского флага, в московском метро по камерам распознавания лиц задержали несколько человек. Представляем от первого лица историю одного из них — Сергея Выборова. Некогда его задерживали на акциях протеста, теперь часто останавливают в метро по праздникам.

«Через распознавание меня задерживают не впервые. Так было ещё 8 марта, 9 мая (даже дважды). Все случаи были в метро: на станции, на эскалаторе. Один раз, правда, уже на улице — я успел дойти до остановки. Этот эпизод смущает больше всего: получается, распознавание работает уже не только в метро? (прим. ред. — скорее всего, камеры работают на входе).

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В этот раз, в День российского флага, я ехал с работы из района Ново-Переделкино. На станции «Говорово» в вагон заскочил полицейский и буквально вытащил меня за локоть. Как понимаю, у них распознавание есть и внутри вагона.

Фотографии мне не показывали, просто говорили, что задержали с помощью системы распознавания. Как обжаловать именно применение распознавания, я не знаю.

«Если задержание происходит по КоАП, то можно пожаловаться на необоснованное применение мер оперативно-разыскной деятельности. Оперативно-разыскная деятельность (ОРД) не может осуществляться на основании сведений о признаках административного правонарушения. ОРД может осуществляться только в случае преступлений (позиция Конституционного Суда РФ, например, определение от 14.07.1998 N 86-О, определение от 09.06.2005 N 327-О)», – комментирует адвокат «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

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22-го меня отвезли в ОВД по району Московский. Судя по всему, там не было понимания, что со мной делать. Примерно полчаса я прождал, потом мной занялась сотрудница. Для неё это было в новинку, она сказала, что на днях из декрета вышла и не совсем понимает, что происходит. Как бы то ни было, она провела опрос. Вопросы были про номер телефона, адрес фактического проживания и даже про особые приметы на теле. Отвечать на них отказался, она не настаивал. После этого меня отпустили.

Заметьте, каждый раз задерживали в праздники. Я даже стал говорить полиции, мол, когда календарь заведёте, чтобы я был готов? Например, 12 июня я поздно возвращался, но меня никто не трогал. Вероятно, систему включают в определённые часы. В общем, праздничные дни — это потенциальная опасность.

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Считаю, в тоталитарном государстве, в котором мы живём, система распознавания — однозначное зло. Законы должны регламентировать её использование и исключать возможности для злоупотреблений. Пока же я однозначно против применения этой технологии».

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Напоминаем нашу позицию: пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от подобных злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя. Данный кейс — результат пробела в правовой базе.