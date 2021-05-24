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24 мая 2021 г. 13:58

Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google

По словам надзорного ведомства, американская компания удаляет не все ссылки на запрещённый в РФ контент из поисковой выдачи, и если через сутки ситуация не изменится, РКН исполнит свою угрозу.

Роскомнадзор заявил, что может замедлить трафик сервисов Google из-за недостаточного удаления запрещенных материалов. По его данным, Google не удаляет из поисковой выдачи 20-30% ссылок на запрещенный в России контент. У Google есть сутки на удаление запрещенного на территории РФ контента, заявили в ведомстве.

«Роскомнадзор направил в адрес администрации Google более 26 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. Если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей», — указали в ведомстве.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании, предупредили в Роскомнадзоре.

По данным регулятора, среди неудаленного контента остаются в том числе видеозаписи, дающие представление о создании специальных условий для выращивания наркотических веществ, сцены жестоких убийств животных, видео, призывающие к насилию, материалы террористических и экстремистских организаций, в том числе оправдывающие их деятельность.

В первой половине мая текущего года Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что в Роскомнадзоре заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке. Речь идет о требовании Роскомнадзора удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

В марте Роскомнадзор принял решение замедлить трафик другой соцсети – Twitter, поскольку та якобы отказывалась реагировать на его требования об удалении запрещённого контента. Спустя два месяца Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, при этом пригрозив замедлить Facebook и YouTube: «Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции».

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