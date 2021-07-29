Роскомнадзор готовится ограничить доступ к онлайн-галерее DeviantArt

В России скоро может стать недоступно одно из самых популярных сообществ художников DeviantArt (DA), которое одновременно является также коммерческой онлайн-галереей, используемого фотографами, иллюстраторами для демонстрации своих работ, их продажи и обычного общения на свои темы.

Первые проблемы с российскими властями у сервиса начались ещё в 2014 году из-за картинок в стиле аниме и связанных с суицидальной тематикой работ. Если обратиться к истории блокировок, то можно убедиться — администрация сайта готова идти на диалог с властями, удаляя часть публикаций. Но, видимо, некоторые требования российских ведомств владельцы ресурса считают излишними, поэтому на данный момент в реестре заблокированных находится 665 ссылок, часть из которых уже вынесены оттуда, часть — нет.

Те работы, которые DeviantArt отказался удалять, в основном представляют собой провокационное искусство, причём многие из них ограничены для просмотра — увидеть их может лишь зарегистрированный на сайте совершеннолетний пользователь:

В качестве же примера работ, к которым сервис решил не ограничивать доступ, можно привести коллажи известного фотографа, художника и дизайнера Евгения Варданяна и остросатирический стишок «Способу убийства чиновнику».

Но ни для кого не секрет, что художественные вкусы у представителей российских госорганов и людей творчества разнятся очень сильно, поэтому Роскомнадзор решил — «хватит это терпеть», опубликовав в своём Telegram сообщение, что администрации сайта было направлено соответствующее предупреждение с требованием удалить размещённые там противоправные материалы:

«Ранее Роскомнадзором неоднократно в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса направлялись требования удалить противоправную информацию. В настоящее время остаются доступными страницы указанного сайта с детской порнографией, суицидальным, пронаркотическим, нацистским и иным признанным запрещённым органами власти и судами контентом. Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен».

Каким образом будет осуществлено ограничение доступа, замедлением или полной блокировкой, пока не уточняется.

Напомним, на днях стал недоступен сайт с текстами песен и их аннотациями Genius, на котором российские власти обнаружили целый букет запрещёнки, в том числе суицидального характера, а до этого Роспотребнадзор нарушил работу фотохостинга Photobucket и онлайн-магазина Bandcamp — тоже из-за соответствующих картинок.