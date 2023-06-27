Сайт «Рувики» заработал в бета-версии, сообщает РБК. В этом убедилась и «Роскомсвобода». На главной странице представлены несколько статей, рубрика «Знаете ли вы?» и подборка исторических событий, которые произошли в разные годы 27 июня. По данным самой онланй-энциклопедии, всего сейчас в ней насчитывается более 1,9 млн статей на русском языке.

При написании материала, как сообщается на сайте, необходимо пройти шесть шагов: Введение, Предмет, Значимость, Источники, Содержимое и Конец. При этом каждый последующий шаг будет доступен только после выполнения предыдущего. Для экспериментов с визуальным редатором создана песочница.

О том, что в России появится ещё один «импортозамещённый» аналог «Википедии», стало известно в конце мая текущего года. Сообщалось, что платформа будет размещаться на российских серверах и управляться российским юрлицом. Проект возглавил бывший директор НП «Викимедиа Ру» Владимир Медейко.

«Медейко заявил в одном интервью, что «Википедия» перестала быть нейтральной, зато его новый проект нейтральным будет. <...> В русскоязычной «Википедии» почти два миллиона статей, они все разные: одни более нейтральные, другие — менее. Но существуют механизмы, которые это контролируют: любой участник может указать на недостатки в статье или сам внести в неё изменения, ссылаясь на независимые авторитетные источники. В целом, как показывает практика, чем больше людей с разными мнениями участвует в процессе, тем более нейтральными становятся статьи», — прокомментировал тогда появление проета новый директор НП «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

Напомним, в июле 2022 Роскомнадзор обязал поисковые системы помечать «Википедию» как нарушителя законов Российской Федерации, поскольку с ресурса не были удалены материалы, объявленные в России запрещёнными. Уже в августе того же года был создан «Руниверсалис» — ещё один аналог «Википедии».