Суд не увидел нарушения прав российских пользователей в замедлении Twitter

После долгого ожидания мы наконец-то получили на руки определение Таганского районного суда г. Москвы по коллективному иску российских пользователей Twitter, чьи интересы в суде представляют юристы «Роскомсвободы», которые считают замедление трафика данной сети микроблогов нарушением их прав, лишающим их важного сетевого инструмента для коммуникации и обмена информацией в личных и деловых целях.

Напомним, в марте текущего года Роскомнадзор начал замедлять (шейпить) трафик американского интернет-сервиса, объясняя это тем, что тот якобы не удаляет контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Для достижения своих целей надзорное ведомство использовало так называемые «технические средства противодействия угрозам» (ТСПУ), которые операторы связи были вынуждены установить в рамках исполнения закона «о суверенном Рунете». Пользователи, правозащитники, а также международные эксперты назвали это новым этапом цензуры в Российской федерации с задействованием системы воздействия, управляемой централизованно.

В августе текущего года юристы «Роскомсвободы» от имени 23 пользователей, которые присоединились к нашей кампании «Битва за Twitter», подали иск в Таганский районный суд города Москвы о признании незаконными действиы Роскомнадзора. Они также потребовали обязать надзорное ведомство прекратить замедление доступа к сервису.

Уже в день регистрации судья А.А. Потапов вынес определение об оставлении нашего заявления без движения. Долгое времы мы не имели возможности ознакомиться с резолютивной частью, и вот, только через три месяца судебное определение попало в наше распоряжение.

Судья посчитал, что в иске не были указаны сведения о том, какие права, свободы и законные интересы обратившихся в суд лиц были нарушены, а также что в действиях РКН по дросселированию трафика Twitter вообще не наблюдается нарушений чьих бы то ни было прав.

«Почти полгода понадобилось Таганскому суду, чтобы рассмотреть вопрос о принятии коллективного иска пользователей к РКН о незаконности действия по замедлению Твиттера», — отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.



Юрист также подчеркнул, что «все сроки принятия решения о принятии иска давно уже вышли за рамки разумных»:

«Вчера мы наконец получили Определение, которое было вынесено 17 августа. Судья Потапов повел себя достаточно предсказуемо — вместо того, чтобы рассматривать по существу весьма непростые вопросы, связанные с шифрованием телекоммуникаций, просто отказал в принятии, ссылаясь на то, что права и законные интересы пользователей никак не затрагиваются шейпингом трафика сервиса микроблогов».

«Мы уже проходили этот путь, — напоминает Саркис Дарбинян. — Повторяется история с Telegram, когда суд также решил, что права пользователей никак не затрагиваются требованиями ФСБ по передаче ключей. Пользователей, конечно же, никто никогда ни о чем не спрашивал, но лишать их права на судебную защиту — это в любом случае дико».



Сейчас юристы готовят частную жалобу в Мосгорсуд, также отмечает он, «хотя результат достаточно предсказуем».



«После прохождения всех необходимых инстанций мы встретимся в ЕСПЧ. Напомню, что по делу Телеграм уже начались коммуникации пользовательских жалоб. Суд посчитал их приемлемыми. Помимо нарушения права на свободу информации, в жалобах также указывается и на нарушение прав пользователей на эффективную судебную защиту. Сейчас по этим делам присоединяются различные экспертные организации по всему Совету Европы, так как вопрос надежного шифрования актуален для очень многих. Иск по замедлению Твиттера имеет также очень важное значение. В нем затрагиваются фундаментальные вопросы сетевой нейтральности и новых блокировочных технологий с помощью ТСПУ, которые стали доступны благодаря закону „о суверенном интернете“», — подытоживает глава юрпрактики «Роскомсвободы».