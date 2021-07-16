«Распознавание лиц применяют для необоснованных обвинений — видна политическая ангажированность»

Мунициальный депутат Донского района Москвы Владимир Залищак, как и героиня нашей предыдущей истории Юлия Щербакова, был внезапно задержан на основе результатов системы распознавания лиц и по итогам анализа его соцсетей, осуждён в тот же день без возможности нормально получить юридическую помощь и ночью отвезён отбывать 15 суток ареста. В отличие от Юлии, на акции протеста Владимир присутствовал, но — в качестве представителя власти. Примечательно, что полиция на мероприятии к нему претензий не имела, а вот Центр «Э» потом обвинил его в том, что он находился в гуще событий. Рассказ об этом читайте ниже от первого лица.

Фото в первью из личного архива Владимира Залищака

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«23 января я был на акции в поддержку Алексея Навального в качестве представителя власти, муниципального депутата и правозащитника, чтобы оказывать потом правовую помощь задержанным. Участия в акциях как протестующий не принимал. После мероприятий я обычно рассказываю на своих страницах в соцсетях, как всё прошло. Считаю, что работа депутата и политика заключается в том, чтобы быть вместе со своими избирателями.

2 февраля я заходил в метро на станции метро «Крылатское». Уже в вагоне я увидел, что сотрудники полиции останавливают поезд. Меня задержали, увели в полицейский «аквариум», а потом отвезли в ОВД Крылатское, где составили протокол об административном правонарушении — за якобы участие в несогласованном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). В тот же день меня отвезли в Кунцевский суд, где судья Лебедева назначила максимальное наказание — 15 суток административного ареста. Всё происходило очень быстро, я не мог ни толком с делом ознакомиться, ни связаться с юристами. Хорошо хоть, что успел сообщить ещё в метро, что меня задержали. У меня было полчаса, потом телефон забрали.

После суда меня вернули в ОВД «Крылатское» и оттуда ночью, в автозаке, в сопровождении омоновцев отвезли в миграционный центр Сахарово. Первые трое суток я провёл в десятиместной камере, потом меня перевели в одноместную.

По материалам дела я позднее понял, что Центр «Э» проанализировал мои блоги и сделал вывод, что я был участником митингов.

Главный аргумент обвинителей заключался в том, что я находился в самой гуще событий. Интересно, что правоохранители, которые всё время видели меня, претензий ко мне не имели, хотя могли задержать сотни раз: я постоянно снимал как их, так и протестующих.

Но вот Центр «Э» объявил меня в розыск. В деле, как потом оказалось, фигурировали материалы с камер распознавания лиц.

Камера зафиксировала, что я находился на Тверской улице, где проходила акция протеста. Но что я там делал, понять по фотографии нельзя. Может, просто мимо проходил?

В деле также говорится, что я кричал «Позор! Позор!». Это вообще — чистой воды фальсификация обвинения, я этого не делал [приписанные депутату слова на одном из его видео произносили протестующие — прим. ред.]. Кроме того, как фотография вообще может передать, что я что-то кричал? Суд полностью находится на стороне обвинения, не принимая во внимание такие факты.

Я подал жалобу в Мосгорсуд, ещё находясь в Сахарове. Заседание прошло, пока я был в тюрьме, по видеосвязи. Приговор остался без изменений. Теперь планирую дойти до ЕСПЧ».

«Считаю, что закон об использовании технологий распознавания лиц очень сырой. Он обнажает конфликт правоохранителей с искусственным интеллектом (ИИ). Полиция на митинге сочла мои действия правомерными. А тем, кто стоит за ИИ — противоправными. В использовании ИИ видна политическая ангажированность: его применяют для вынесения необоснованных обвинений». Закону должна быть дана оценка со стороны экспертов и общественности. Действия граждан не должны истолковываться как противоправные на основании одних только фотографий» .

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Напоминаем, что «Роскомсвобода» выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц. Пока система видеонаблюдения не станет прозрачной и подотчётной и не будет иметь гарантии защиты от злоупотреблений, использовать технологию распознавания лиц нельзя.

Сейчас «Роскомсвобода» продолжает активно вести кампанию против распознавания лиц. Теперь мы ещё сотрудничаем со столичными депутатами по вопросу разработки закона Москвы о моратории.

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Почему приватность — это ценность, читайте здесь, зачем защищать персональные данные — здесь. А как не попасть «в базу» и что делать, если вас обвиняют на основе результатов системы распознавания, — тут и тут.