Штрафы за отсутствие на продаваемых гаджетах российского ПО и контроль над зарубежными электронными кошельками

Какие новые законы вступают в силу в июле.

С 1 июля магазины начнут наказывать за отсутствие предустановленных приложений, страной происхождения которых являются Рссия или другие государства — члены ЕАЭС

Штрафы вводятся за продажу отдельных видов техники с предустановленным ПО при несоблюдении установленных требований:

для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

для юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

Соответствующие изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены в марте текущего года федеральным законом 54-ФЗ.

Электронные кошельки россиян за рубежом возьмут под контроль

Норма также вступает в силу с 1 июля.



Если за год на электронный кошелёк резидента РФ, предоставленный иностранным банком, будет зачислено в общей сложности больше 600 тысяч рублей, гражданину нужно будет подать отчёт в налоговый орган.



Прежде валютное законодательство обязывало резидентов предоставлять налоговикам информацию об использовании счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России. Однако на электронные средства платежа, в том числе электронные кошельки, такое требование не распространялось.



Кроме того, вступает в силу запрет принимать электронные средства платежа для переводов без открытия банковского счёта на территории России для оплаты товаров или услуг, результатов интеллектуальной деятельности, а также проводить с помощью таких кошельков операции, связанные с внешнеторговой деятельностью и договорами займа. Указанные ограничения не распространяются на платёжные карты, предоставленные в соответствии с правилами иностранной платёжной системы.



Напомним, запрет на анонимное пополнение электронных кошельков вступил в силу в апреле текущего года.

Принуждение к «Миру»

С 1 июля получить пенсию и другие социальные выплаты на карты любых платежных систем больше не получится. Теперь «социальные» деньги будут переводить только на карты «Мир». Но у граждан все еще остается возможность получить средства наличными или по почте.

Кроме этого, к приёму карты национальной платёжной системы обязали продавцов, у которых выручка от реализации товаров за предшествующий календарный год превышает 20 млн (ранее — 40 млн) рублей.



«Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты „Мир“», — отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени

С 1 июля начинают действовать ряд положений данного закона (в целом он вступил в силу в конце марта текущего года). Сегодня также должен быть определён «рекламный надзиратель», который проконтролирует исполнение закона интернет-сервисами.



Точно такие же нормы уже действуют для ТВ-рекламы и рекламы на баннерах.

Единая цифровая платформа

Создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере трудовых отношений, которая будет содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе сотрудников. Дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости.

Начинает работать Единый реестр видов контроля (надзора)

Он был создан в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.



В реестр войдут все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней. Также в нём будет указано, за какую сферу отвечает тот или иной надзорный орган.



Информация из ресурса будет доступна в Интернете, то есть предприниматели смогут посмотреть подробное описание каждого вида контроля и узнать, с какой периодичностью будут осуществлять проверки.

Индивидуальные предприниматели обязуются использовать контрольно-кассовую технику

Теперь даже те ИП, которые не имеют сотрудников по трудовым договорам, обязаны будут применять контрольно-кассовую технику при реализации товаров собственного производства и оказании иных услуг. Напомним, что предпринимателям был дан так называемый переходный период: в течение двух лет они были освобождены от такой обязанности.

Информирование граждан о льготах

Граждане смогут узнавать о положенных им мер соцподдержки, не только через госуслуги, но и по единому телефонному номеру.

Расширение возможностей участников публичных слушаний

Участники общественных обсуждений и публичных слушаний, прошедшие идентификацию, смогут вносить свои предложения и замечания в адрес организатора онлайн. Это можно будет сделать в период размещения проекта, который будут рассматривать на публичных слушаниях, и проведения его экспозиции.

Запрет на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ

С 9 июля россиянам запрещается участвовать в деятельности нежелательных в России неправительственных организаций и за пределами страны. Также вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства.