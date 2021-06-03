В Зеленограде задержали и оштрафовали организатора цифровых митингов на «Яндекс.Картах»

В Зеленограде задержали блогера Александра Римова, который организовывал виртуальные митинги на «Яндекс.Картах», сообщает ОВД-Инфо. По словам Римова, его преследуют из-за кибермитинга против закона о просветительской деятельности 1 июня.

Полицейские выписали активисту штраф в 10 тыс. руб. «за мат в сети» — по ст. 5.61 КоАП (оскорбление). Вероятно, речь идет о ч. 2 этой статьи (оскорбление, совершенное публично с использованием интернета). Римов сообщил, что собирается обжаловать взыскание.

«После этого пошли комментарии [от полицейских], что это «мат в сети», на что я парировал, что это же не я писал, а люди», — рассказал активист «МБХ медиа».

Потом полицейские спросили у него, что это были за люди, и попросили предоставить данные зарегистрировавшихся на кибермитинг.

«Я отказался предоставлять данные, на что они сказали, что Центр «Э» все равно будет мониторить и обнаружит персональные данные этих людей», — говорит Римов.

13 мая полиция уже задерживала Римова в метро. Причиной тогда тоже была виртуальная акция против закона о просветительской деятельности. Задержание окончилось профилактической беседой с молодым человеком по поводу его «нежелательной блогерской деятельности».

«У нас 9 мая была киберакция в виде виртуального митинга на Красной площади. Мы отмечались в „Яндекс.Картах“ и в „Яндекс.Навигаторе“ с помощью „разговорчиков“. Все это было посвящено прессингу просветительской деятельности и задержанию академика Ефима Хазанова. Мы заявили, что наши деды отстояли свободу и подарили нам жизнь, а наша функция эту свободу защитить», — рассказывал Римов.

Напомним, Госдума приняла спорный закон о просветительской деятельности в марте этого года. Ранее документ подвёргся острой критике экспертов, в том числе Президиума РАН, поскольку его формулировки имеют слишком широкое трактование, вследствие чего под запрет могут попасть просветительские сайты, каналы на YouTube и подкасты.

Виртуальные митинги — новое веяние. В прошлом году по России прошла целая волна первых цифровых митингов. Жители нескольких городов-миллионников устроили в «Яндекс.Картах» спонтанные массовые акции протеста, причём их тут же стали «разгонять»: «Яндекс» начал удалять реплики от пользователей в местах «массовых цифровых скоплений». Недовольство людей было вызвано разными ограничениями по время пандемии коронавируса.