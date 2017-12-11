Риск-ориентированная цензура

Анонсированный Роскомнадзором в конце прошлой недели механизм, который должен усовершенствовать процесс получения выгрузки, не будет носить обязательного характера — об этом ведомство сообщило журналистам, подчеркнув, что «если по каким-либо причинам оператор связи не пользуется новым механизмом, он может продолжать применять действовавший до нововведения алгоритм. При этом все риски несвоевременной блокировки и последующего административного воздействия остаются на стороне оператора связи».

В ведомстве отметили, что в период с 6 сентября 2017 г. по 13 октября 2017 г. Роскомнадзор совместно с семью крупными операторами связи — ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), АО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК), АО «Эр-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»), ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) провел мероприятия по тестированию фильтрации трафика с использованием нового механизма формирования и получения выгрузки «дельт».

«Анализ результатов тестирования показал, что при использовании нового механизма время, необходимое операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к запрещенным ресурсам, сокращается в среднем до шести минут», — сообщили в ведомстве. При этом, учитывая малый объем «дельты» (порядка 200-300 ресурсов), время необходимое для скачивания «дельты» существенно меньше времени скачивания всей выгрузки. Общая ежечасная выгрузка загружается операторами связи по существующим в настоящее время правилам.

О скептическом отношении к данному нововведению со стороны некоторых отраслевиков мы уже говорили в прошлой публикации, и эти настроения разделяют другие пользователи Рунета, которые считают, что дело тут не в дельтах, «а в том что пытаются достичь 100% уровня блокировок административными методами, поскольку технически из-за изначально кривой архитектуры всей системы блокировок достичь такого уровня невозможно».

Кроме этого, Роскомнадзор во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации продолжает переход на риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий, одновременно сокращая количество проверок.

Как сообщил сегодня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном совещании ведомства с участием глав территориальных органов, в 2017 году в сфере связи будет проведено 378 плановых проверок, что на 11,5% меньше уровня прошлого года. В 2018 году будет проведено 311 плановых проверок — уже на 17,7 % меньше по отношению к 2017 году. Он отметил, что с 2012 года количество плановых проверок в сфере связи снижено более чем в 7 раз. Во столько же раз с 2013 года сокращено количество плановых проверок в сфере массовых коммуникаций. По итогам 2017 года их будет проведено всего 59. Приоритет отдается дистанционным методам контроля. При этом обеспечен 100-процентный охват медиапространства страны. Зачем вообще проводить такие проверки, не имея на руках никаких жалоб со стороны пользователей или судебных решений, глава надзорного ведомства, конечно, не сказал. Главное — цифры в докладе красиво расставлены, как бы намекая на положительную динамику в одном важном лишь для Роскомнадзора деле.

Жаров напомнил, что главными целями реформы контрольно-надзорной деятельности провозглашены переход на риск-ориентированный подход при осуществлении контроля и надзора, снижение административной нагрузки на бизнес путем сокращения количества проверок и перехода на контрольную деятельность без взаимодействия с проверяемыми лицами. Он также особо отметил важность профилактической работы, в том числе через СМИ в сфере защиты прав субъектов персональных данных:

«Сейчас мы говорим о больших пользовательских данных, когда личные идентификаторы используются для выявления политических взглядов, потребительских предпочтений, для построения профиля личности — работа по защите персональных данных становится особенно чувствительной и важной. Не ошибусь, если скажу, что обеспечение конфиденциальности персональной информации становится сегодня ключевым фактором обеспечения безопасности конкретного человека».

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Напомним, Жаров также выступил за внесудебную блокировку «живодёрского» контента, а также сайтов по продаже редких животных — соответствующие поправки глава РКН предлагает внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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