Playboy не смог доказать, что гиперссылки ведут к нарушению авторских прав

В начале 2016 года редактор блога Boing Boing Ксени Жардин опубликовала статью, в которой содержалась ссылки на архив фотографий с разворотов журнала Playboy за все время его существования и видео с этими фотографиями на YouTube. “Удивительно видеть, как наши стандарты сексуальной привлекательности и искусства эротической фотографии изменялись в течение времени”, – прокомментировала она эту публикацию.

Представители Playboy возмутились тем, что сканы разворотов журнала, защищенных авторским правом, оказались в общем доступе. Хоть фотографии и не были загружены непосредственно на сам блог, в прошлом году Playboy решил обратиться в суд. Журнал выставил иск в адрес компании Happy Mutants, которой принадлежит блог Boing Boing, обвинив её в том, что она использовала эти изображения в коммерческих целях.

При поддержке Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) Boing Boing подал ходатайство об отклонении иска, заявив, что размещение гиперссылок не является нарушением авторских прав. Если бы Playboy последовательно требовал удалять подобные гиперссылки, миллионы пользователей могли бы стать участниками судебных процессов.

14 февраля 2018 года судья Калифорнийского окружного суда Фернандо Ольгин принял решение по этому вопросу. Он постановил, что судебные прения в данном случае не имеют смысла и отклонил жалобу Playboy. Однако журналу было предоставлено время до конца февраля на подготовку более аргументированной жалобы. В случае если журнал не успеет или не станет делать этого, иск будет окончательно отклонен.

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“Суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил жалобу истца с правом на её изменение. При подготовке второй жалобы истец должен учесть положения, изложенные в ходатайстве ответчика. Суд скептически отнесся к аргументам истца, касающимся материальных оснований нарушения авторских прав”. Судья Фернандо Ольгин

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Согласно постановлению суда, недостаточно просто утверждать, что Boing Boing предоставлял средства для осуществления нарушений авторских прав. Для обоснованных обвинений необходимо личное содействие незаконной деятельности. Такой исход должен быть весьма неожиданным для Playboy, который в прошлом году выиграл аналогичное дело в Европейском суде.

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“С самого начала дела мы были озабочены тем, что Playboy, бывший когда-то убежденным защитником Первой поправки, набросится на небольшой сайт с новостями и комментариями. Сегодняшнее решение ставит Playboy перед выбором: он может попробовать выступить с новой жалобой или отказаться от этого иска. Мы не считаем, что Playboy сможет привести свою жалобу к правовому стандарту. Мы надеемся, что журнал решит не продолжать эту ошибочную тяжбу”. Официальный комментарий Фонда электронных рубежей

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