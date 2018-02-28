Вступление в силу «пакета Яровой» по части хранения трафика могут отложить на осень

Введение «закона Яровой» в части хранения пользовательского трафика может быть отложено до 1 октября 2018 года, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров. «Нужно дождаться выхода постановления правительства, но сейчас там рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных — с 1 октября», — заявил министр.

По его словам, острых разногласий по постановлению нет, Минкомсвязь поддерживает такой вариант. «Если у аппарата правительства нет каких-то возражений, мы считаем, что [решение] согласовано», — отметил Никифоров.

О том, что вступление в силу закона Яровой может быть отложено, сообщал в январе вице-премьер Аркадий Дворкович. «Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки», — говорил он.

Пакет антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова должен вступить в силу с 1 июля 2018 г. Он предписывает операторам и интернет-сервисам до шести месяцев хранить записи всех телефонных разговоров, переписку и пересылаемый пользователями контент.

В июле 2017 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности рассматривала законопроект сенатора Антона Белякова о переносе вступления в силу закона на 2023 г. В проекте отзыва на документ говорилось о возможности поэтапного вступлении закона в силу с 1 июля 2018 г. Минкомсвязь в декабре прошлого года новой версии подзаконного акта к «закону Яровой» предложила постепенно увеличивать ёмкость хранения интернет-трафика для спецслужб, при этом за сохранность пользовательских данных будут нести ответственность сами операторы связи. Чиновники также предложили каждый год увеличивать сроки хранения разговоров и сообщений на 15% вплоть до 2023 г.

Операторы связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2) называли затраты на реализацию закона неподъемными и оценивали их в 2,2 трлн руб. По оценкам некоторых экспертов, эта сумма может превысить 10 трлн руб. ФСБ, в свою очередь, озвучивала цифру в 4,5 триллиона рублей. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что требования властей в рамках «пакета Яровой» приведут к росту тарифов на связь до 90%.

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