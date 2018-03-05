Страница на замке: прокуроры опять заблокировали сайты с санкционкой

На днях Уфимская транспортная прокуратура выявила интернет-ресурс «с предложениями пользователям сети приобретения дистанционным способом продукции, запрещенную к ввозу на территорию России».

На этот раз под подозрение попал сайт, на котором можно купить сыры зарубежного производства, в том числе из стран, вошедших в «санкционный список». Чтобы не подвергать россиян воздействию столь опасных продуктов питания, прокуратура подала иск в Советский районный суд с требованием запретить тлетворный сайт.

«После вынесения судебного решения по иску прокурора транспортной прокуратурой будут приняты организационные меры к прекращению доступа пользователей сети Интернет к указанным запрещенным порталам», – сообщили в надзорном ведомстве.

Полторы недели назад районный суд г. Пензы удовлетворил требования Пензенского транспортного прокурора «о запрете распространения в сети «Интернет» информации о реализации продуктов питания, незаконно поставляемых на территорию Российской Федерации из стран Евросоюза».

Сотрудниками надзорного ведомства было выявлено несколько интернет-ресурсов, предлагающих продукты, отнесенные к товарным позициям «Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое» и «Молоко и молочная продукция», в том числе сыров и мороженого. Все они производятся в странах, которые ввели экономические санкции в отношении России, после чего их продукция в качестве симметричного ответа была запрещена к ввозу на территорию РФ. После вступления судебного решения в законную силу доступ к сайтам будет прекращен.

Напомним, в начале прошлого месяца Роскомсвобода обнаружила, что региональные прокуроры нападают порой на одни и те же сайты, и совершенно разные суды выносят по ним решения о блокировке. Правда, в реестр запрещённых сайтов данные интернет-ресурсы попадают строго по какому-то одному судебному решению — Роскомнадзор вносит их, видимо, по принципу «всем сёстрам по серьгам», стараясь не обидеть своим вниманием ни один суд. Возможно, поэтому некоторые сайты и отдельные интернет-страницы оказываются в реестре гораздо позже вступившего в силу решения, иногда даже через год.

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