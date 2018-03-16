Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ

20 марта текущего года состоится заседание Верховного Суда России по иску Telegram, в котором руководство мессенджера требует признать недействующим приказ ФСБ России от 19.07.2016 N 432 «Об утверждении Порядка представления организаторами распространения информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Истец считает, что оспариваемый нормативный правовой акт противоречит требованиям:

ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ФЗ РФ «О федеральной службе безопасности» — принят неуполномоченным органом с превышением полномочий; Уголовно-процессуального кодекса РФ и ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» — в части, устанавливающей внесудебный порядок получения доступа к переписке граждан; ФЗ РФ «О противодействии коррупции», ФЗ РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» — в части, содержащей неопределенные термины и устанавливающей неконкретизированную процедуру получения особо охраняемой информации и условий ее хранения.



Интересы Telegram Messenger Limited Liability Partnership в суде представляет адвокат ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

В Telegram называют приказ ФСБ о доступе к ключам шифрования незаконным ещё и по той причине, что силовиками не было проведено общественного обсуждения проекта приказа, регламентирующего порядок получения ключей шифрования для взлома переписки пользователей мессенджеров, а сам приказ вышел раньше соответствующего закона.

ФСБ в свою, очередь, ограничилась малоубедительным заверением, что процедура принятия приказа прошла без нарушений и в соответствии с законодательством: в спецслужбе возразили, что если правовой акт был разработан для исполнения поручений президента и правительства, то его можно не выносить на общественное обсуждение. Президент Владимир Путин тогда поручил ФСБ обеспечить реализацию антитеррористических поправок Яровой и порядок передачи данных в 20-дневный срок.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян считает обоснованными претензии Telegram, и подзаконный акт ФСБ, на основании которого на мессенджер был наложен штраф, противоречит целому ряду нормативных актов. Также юрист сообщил, что РосКомСвобода рассматривает возможность присоединиться к иску «Агоры» и Telegram:

«Верховному суду надлежит рассмотреть, насколько вообще подписанный еще в июле 2016 года приказ ФСБ, который служил основанием для запроса у Telegram ключей для дешифровки всех сообщений, является законным. С нашей точки зрения, подзаконный акт был принят с очевидными нарушениями и противоречит целому ряду иных правовых документов, имеющих большую юридическую силу. Мы сейчас рассматриваем возможность присоединиться к указанному иску. Думаю, к этому документу повышенный интерес, потому что спецслужбы полагают, что без получения судебных решений на прослушку имеют право требовать от всех мессенджеров полный контроль над частными коммуникациями граждан. И это недопустимо».

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Заседание будет открытым, поэтому прийти на него имеет возможность любой желающий, необходимо только взять с собой паспорт или другой удостоверяющий личность документ.

Начало заседания в 10:30, зал судебных заседаний №4038, судья — Назарова А.М. Адрес: г. Москва, улица Поварская, д. 15.

О том, что иск, поданный компанией в ВС РФ, принят к рассмотрению, стало известно в конце декабря прошлого года. «Верховный суд России назначил рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей на 20 марта 2018 года», — сообщал об этом глава «Агоры» Павел Чиков.

Напомним, в октябре прошлого года мировой суд признал Telegram Messenger LLP виновным по ч. 2 ст. 13.31 КоАП и оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ предоставлять ФСБ так называемые «ключи шифрования». Решение было обжаловано, но районный суд апелляцию отклонил.

РосКомСвобода в конце прошлого года запустила кампанию «Битва за Telegram», целью которой стала защита популярного мессенджера, заботящегося о приватности наших данных и тайне переписки, от действий российских властей, которые принуждают владельцев сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, и, как следствие, доступ к переписке пользователей.

Суть кампании — подать коллективный гражданский иск на действия властей. Работу над иском ведёт юридическая команда РосКомСвободы и специалисты Центра цифровых прав. Они намерены обжаловать действия ФСБ в судах всех уровней, вплоть до Конституционного и ЕСПЧ. На днях в рамках кампании юристами РосКомСвободы в Мещанский суд города Москвы был подан коллективный административный иск, к которому присоединилось 35 пользователей. «Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности», — отмечает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

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