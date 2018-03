Блокировка Википедии в Турции продолжается уже почти год

Прошло десять месяцев с начала блокировки Википедии в Турции. 29 апреля 2017 г. турецкие интернет-регуляторы заблокировали на территории страны версии популярной онлайн-энциклопедии на всех языках. Это решение было мотивировано нежеланием wiki-сообщества удалить информацию о связях Анкары с сирийскими вооруженными формированиями. В течение уже почти года 80 миллионов жителей страны были лишены доступа к информации по различным темам – от медицины и истории до текущих событий в Википедии.

Блокировка Википедии в Турции оказала глубокое влияние на многих граждан Турции. Студенты и ученые в Турции и во всем мире потеряли ценнейший источник информации. Учителя потеряли важный инструмент обучения. Ученые потеряли пространство для проведения исследований. Профессионалы потеряли онлайн-ресурс для углубления понимания своей деятельности. По всей Турции люди больше не могут обращаться к Википедии за ответами на вопросы, которые у них возникают.

Эта блокировка также ограничивает знание истории и культуры Турции по всему миру. Более 300 тысяч статей в турецкой Википедии о турецкой культуре и географии написаны для людей, владеющих турецким языком. Тысячи людей по всей Турции внесли свой вклад в развитие проекта. В связи с текущими ограничениями его развитие сильно замедлилось.

Sarp Sözdinler's studio spaces stretch across Turkey, from Istanbul to Izmir. His poster is a showcase of everything in between, and the information we aim to keep free and easily accessible. #WeMissTurkey pic.twitter.com/liKRQCePGT — Wikipedia (@Wikipedia) March 7, 2018

Еще в конце апреля 2017 года в Wikimedia Foundation обозначили восстановление доступа к Википедии в Турции одним из самых главных своих приоритетов. Представители фонда обращались в турецкие суды. Был подан иск в Конституционный суд страны, с обвинениями в нарушении турецкого законодательства и международного права в отношении свободы выражения и печати.

Представители фонда работали в тесном контакте с членами wiki-сообщества и сторонниками свободных знаний. Их усилия имеют единственную цель: добиться снятия блокировки, оставаясь приверженными ценностям свободы выражения, открытости и нейтральности.

. @Wikipedia only works because people everywhere can freely share knowledge. The world needs the knowledge of the people of Turkey. We need the 10 month block of Wikipedia to be lifted. #WeMissTurkey https://t.co/fJEDwrdUp1 — Jimmy Wales (@jimmy_wales) March 5, 2018

На протяжении 16 лет волонтерские редакторы во всем мире создают Википедию. Сегодня это один из самых популярных сайтов в мире. Каждый месяц более 200 000 добровольцев вносят свой вклад в версии Википедии на сотнях языков. Википедия стала возможной благодаря обычным людям со всех уголков земного шара, которые жертвуют свое время на развитие проекта, разделяя приверженность нейтральной, поддающейся проверке и доступной для всех информации,

Практически никакая другая интернет-платформа или сообщество не работают таким образом. Wiki-движение глобально, распределено и взаимосвязано. Но это означает, что цензура в одной части мира ударяет по всему сообществу в целом. Цензура противоречит общей миссии сообщества свободных знаний. Wikimedia Foundation призывает людей по всему миру продолжать вносить свой вклад в развитие wiki-проектов. Фонд отмечает свою готовность поддерживать wiki-сообщество как в Турции, так и по всему миру.

Have you heard of Büşra Üzgün? A designer from Istanbul, Üzgün's adding her voice and illustration to the support of free knowledge. #WeMissTurkey pic.twitter.com/gCwxVLmLbJ — Wikipedia (@Wikipedia) March 8, 2018

