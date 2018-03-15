15.03.2018
Блокировка Википедии в Турции продолжается уже почти год
Турецкие власти пока не собираются снимать блокировку онлайн-энциклопедии, несмотря на усилия фонда Wikimedia и всего wiki-сообщества

we miss turkey - wikipedia

Прошло десять месяцев с начала блокировки Википедии в Турции. 29 апреля 2017 г. турецкие интернет-регуляторы заблокировали на территории страны версии популярной онлайн-энциклопедии на всех языках. Это решение было мотивировано нежеланием wiki-сообщества удалить информацию о связях Анкары с сирийскими вооруженными формированиями. В течение уже почти года 80 миллионов жителей страны были лишены доступа к информации по различным темам – от медицины и истории до текущих событий в Википедии.

Блокировка Википедии в Турции оказала глубокое влияние на многих граждан Турции. Студенты и ученые в Турции и во всем мире потеряли ценнейший источник информации. Учителя потеряли важный инструмент обучения. Ученые потеряли пространство для проведения исследований. Профессионалы потеряли онлайн-ресурс для углубления понимания своей деятельности. По всей Турции люди больше не могут обращаться к Википедии за ответами на вопросы, которые у них возникают.

Эта блокировка также ограничивает знание истории и культуры Турции по всему миру. Более 300 тысяч статей в турецкой Википедии о турецкой культуре и географии написаны для людей, владеющих турецким языком. Тысячи людей по всей Турции внесли свой вклад в развитие проекта. В связи с текущими ограничениями его развитие сильно замедлилось.

Еще в конце апреля 2017 года в Wikimedia Foundation обозначили восстановление доступа к Википедии в Турции одним из самых главных своих приоритетов. Представители фонда обращались в турецкие суды. Был подан иск в Конституционный суд страны, с обвинениями в нарушении турецкого законодательства и международного права в отношении свободы выражения и печати.

Представители фонда работали в тесном контакте с членами wiki-сообщества и сторонниками свободных знаний. Их усилия имеют единственную цель: добиться снятия блокировки, оставаясь приверженными ценностям свободы выражения, открытости и нейтральности.

На протяжении 16 лет волонтерские редакторы во всем мире создают Википедию. Сегодня это один из самых популярных сайтов в мире. Каждый месяц более 200 000 добровольцев вносят свой вклад в версии Википедии на сотнях языков. Википедия стала возможной благодаря обычным людям со всех уголков земного шара, которые жертвуют свое время на развитие проекта, разделяя приверженность нейтральной, поддающейся проверке и доступной для всех информации,

Практически никакая другая интернет-платформа или сообщество не работают таким образом. Wiki-движение глобально, распределено и взаимосвязано. Но это означает, что цензура в одной части мира ударяет по всему сообществу в целом. Цензура противоречит общей миссии сообщества свободных знаний. Wikimedia Foundation призывает людей по всему миру продолжать вносить свой вклад в развитие wiki-проектов. Фонд отмечает свою готовность поддерживать wiki-сообщество как в Турции, так и по всему миру.

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