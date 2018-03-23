Ишимская прокуратура — как генератор сомнительных блокировок

Ишимская межрайонная прокуратура провела мониторинг интернета и нашла ресурс, где водителям рассказывают, как обмануть алкотестер при прохождении освидетельствования на опьянение, «Тем самым помогая избежать ответственности за пьяную езду и поощряя такую езду», — говорится на официальном сайте ведомства.

«Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — подчеркивают ишимские прокуроры, — запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность по ст.12.8 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ».

Прокуратура обратилась в Ишимский городской суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Сказать о том, что формулировка ишимских прокуроров несколько сомнительная и даже притянута за уши, — не сказать ничего. Работники надзорного ведомства в очередной раз вольво трактуют российское законодательство, подгоняя под свои блокировочные амбиции его нормы. Какую информацию в данном случае они считают уголовно и административно наказуемой: про обман алкотестера или о езде в нетрезвом виде? Не путают ли господа ишимские прокуроры онлайн-информацию о правонарушении с непосредственно правонарушением уже в офлайне?

Суд, тем не менее, требования прокуратуры не смутили, и он удовлетворил их в полном объеме. В настоящее время информация, столь сильно насторожившая прокуроров, удалена.

РосКомСвобода ранее сталкивалась с «правовыми ноу-хау» ишимского надзорного ведомства. По словам медиаюриста Центра цифровых прав Екатерины Абашиной,

«Ишимская прокуратура уже не первый раз своими действиями подтверждает замеченную нами закономерность: блокировочные пристрастия прокуратуры различаются в зависимости от региона. У Ишимской прокуратуры явный пунктик насчёт всяческих инструкций и обзорной информации, которая ошибочно отождествляется надзорным органом с непосредственным правонарушением. Мы в своей практике уже сталкивались с данным регионом: Ишимский городской суд по заявлению прокуратуры санкционировал блокировку сайта московской компании «Кнопка» из-за статьи о легальных механизмах вывода денег из ООО для учредителей, обосновав это уголовной ответственностью за присвоение или растрату чужого имущества (ст. 160 УК РФ). Подобные решения нельзя назвать обоснованными, поскольку прокуратура и суд Ишима, а также Тюменской области трактуют закон очень вольно и расширительно, что приводит к полной непредсказуемости «прокурорских блокировок»».

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Год назад в Центр цифровых прав обратилась довольно известная на рынке компания ООО «Кнопка», предоставляющая сервис по аутсорсинговой бухгалтерии для предприятий и индивидуальных предпринимателей. Причиной послужило внесение в реестр запрещенной информации страницы сайта компании на основании решения Ишимского суда Тюменской области, признавшего информацию в одном из постов в блоге компании незаконной.

После ознакомления с решением суда, стало очевидно, что решение Ишимского суда от 26 января 2017 года — это очередной юридический шедевр российских прокуроров, созданный в связке с региональными судьями. Внимание Ишимского межрайонного прокурора зацепила публикация в блоге московской компании под названием “Как легально выводить деньги со счетов ООО”.

Особо не мудрствуя, Ишимский суд пришёл к выводу о том, что публикация содержит информацию о «способах отнятия денег у юридического лица» и, так как за «отнятие денег» у организаций предусмотрена уголовная ответственность по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), удовлетворил требования прокурора в полном объёме. При этом, компанию «Кнопка» к участию в судебном разбирательстве не привлекли.

Статья «Как легально вывести деньги из ООО» действительно предлагает ряд законных способов вывести средства из компании: выплатить зарплату учредителю, уплатив при этом все налоги, взять у компании взаймы, или дать ей взаймы с процентом, а потом выводить под видом выплаты процентов прибыль.

Далее следует раздел «Экстремально», который начинается словами: «Привлекательное, но незаконное решение: фиктивная сделка с другой фирмой». Раздел содержит подробное описание этого способа. В конце раздела автор статьи приходит к выводу, что «игра не стоит свеч», и детально поясняет, какие риски несет в себе этот метод. После этого в материале продолжается перечисление законных способов вывода средств: заключение договора с собственником в роли ИП, выплата дивидендов и т.д.

В багаже сомнительных блокировок, вынесенных по инициативе ишимской прокуратуры, также числится статья на «Хабрахабре» об уязвимости карты «Тройка». Причём с автором исследования связывались представители московского метрополитена, после чего была устранена эта уязвимость. Но прокуроров не интересовали ни технические подробности этого дела, ни цели исследования, ни результаты — надзорное ведомство, а затем и суд совершенно формалистски подошли к этому делу, и в итоге статью пришлось удалить.

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