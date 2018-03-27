Транспортная прокуратура пытается запретить информацию о воздухоплавании

В адрес РосКомСвободы обратился житель города Елабуга (респ.Татарстан) Эмиль Гилаев, который занимается сам занимается полетами на аэростатах, а также старается популяризировать и развивать воздухоплавание в республике. Сам он — неоднократный участник соревнований воздухоплавателей, и, в частности, весной прошлого года представлял республику Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. На тот момент он имел уже более 180 часов налета, из них свыше 170 – свободного полета, а также руководил аэроклубом «Аэрора», деятельность которого и вызвала нездоровый интерес со стороны Камской транспортной прокуратуры.

Исполняющий обязанности камского транспортного прокурора С. В. Коньков обратился с иском в Тукаевский районный суд республики Татарстан к Эмилю Гилаеву «о признании незаконный и запрете деятельности по осуществлению коммерческих воздушных перевозок пассажиров».

По словам татарстанского энтузиаста, его организация никогда не занималась с коммерческими перевозками,

«…ведь смысл перевозки – доставить человек определённое место. Мы же организовывали демонстрационные полёты. Их цель, — в отличие от перевозки, — подняться в небо, испытать новые ощущения. Для этого у нас есть всё: аэростат, который по закону зарегистрирован как воздушное судно, имеет сертификат лётной годности; сам я имею свидетельство пилота установленного образца».

.

Подобный судебный спор воздухоплавателей с прокуратурой имел место в столице респ.Марий-Эл Йошкар-Оле, и прокуроры его проиграли, но в случае с Гилаевым суд почему-то встал на сторону надзорного ведомства, запретив его организации осуществлять «коммерческие воздушные перевозки пассажиров на тепловом аэростате до получения лицензии и сертификата эксплуатанта».

Но на этом претензии транспортной прокуратуры к татарстанскому энтузиасту воздухоплавания не закончились. В декабре прошлого года было подано административное исковое заявление о признании распространяемой в сети «Интернет» информации – запрещенной в Российской Федерации. При мониторинге прокуроры «выявили web-сайты, посредством которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц о предоставлении услуг полета на воздушном шаре. Указанная информация размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на интернет-сайтах: aerora.ru и vk.com/aerora».

По отмечает Гелаев, «сейчас мы убрали из сайтов всю информацию, которая связана с коммерцией — освещаем там лишь наши спортивные достижения, участвуем в фиестах и соревнованиях по воздухоплаванию. Но тем не менее, прокуроры считают, что группа ВК созывает людей воспользоваться услугами коммерческой перевозки».

В данном случае мы видим типичное злоупотребление со стороны прокуратуры, которая решила, что вынесенное год назад судом решение о запрете коммерческой деятельности — безотказное правовое оружие, которым можно добивать энтузиаста из Татарстана до тех пор, пока либо им не надоест, либо он сам не решит «завязать» от греха подальше со своим увлечением.

Гилаев в середине марта текущего года обратился в Тукаевский суд с просьбой прекратить против него административное дело «о признании информации, размещенной на интернет-страницах аerorа.ru и vk.vоm/aеrоrа, запрещенной к свободному распространению», тем более, что требования прокуроров им были выполнены — соответствующая информация о «коммерческих перевозках» удалена, а сайт организации вообще в данный момент не работает.

Недавно прошло второе заседание суда, и через 30 марта 2018 года состоится третье. Надеемся, что суд поймёт всю абсурдность выдвигаемых прокуратурой требований, и Эмиль Гилаев его выиграет.

РосКомСвобода призывает новостные ресурсы обратить внимание на этот случай, поскольку резонанс в СМИ и на популярных, и на региональных сайтах и форумах не только может помочь татарстанскому энтузиасту воздухоплавания в судебных прениях, но и обратит внимание властей на сомнительные действия региональных прокуроров.

.



.

Читайте также:

Абсурдопедия реальной жизни

🔓

Страница на замке: прокуроры опять заблокировали сайты с санкционкой

🔓

Верховный суд России впервые принял к рассмотрению дело о прокурорских блокировках

🔓

Ишимская прокуратура — как генератор сомнительных блокировок

.