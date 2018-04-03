Криминальную субкультуру «АУЕ» не хотят запрещать в Госдуме

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить проект о запрете пропаганды криминальной субкультуры. Это уже второй парламентский комитет, выступивший против цензурирование криминального контента в Сети. Ранее инициативу сенатора Антона Белякова не поддержал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Также отрицательный отзыв законопроект №318286-7 получил от Правового управления ГД, и даже одиозный депутат Ирина Яровая высказалась против, назвав законопроект Белякова избыточным.

Напомним, согласно данному проекту закона, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается «пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». В пояснительной записке сказано, что Роскомнадзор должен получить право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.

На недавнем заседании первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что

«…в пояснительной записке автор больше времени уделяет действиям различных подростковых групп, в которых применяется субкультура. Что же касается предложений по внесению изменений в законы, то автор законопроекта не учел, что все эти проблемы законодательством уже отрегулированы».

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По его словам, предложение автора проекта не содержит новелл по действующему законодательству — ранее этим же мотивировал свой отрицательный отзыв комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей.

Как бы странно это ни звучало, но в данном случае РосКомСвобода поддерживает депутатов, поскольку мы считаем, что любая цензура пагубна, блокировка информации в онлайне не решает проблем в реальной жизни, а чаще всего наоборот применяется не по назначению.

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