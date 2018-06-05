Законопроекты о соцсетях по паспорту и запрете А.У.Е. не прошли через комитет Госдумы

Законопроект №369029-7 единороссов Виталия Милонова и Михаила Бугеры, которым предлагается внести изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях по части запрета детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей, снова не нашел понимания в Госдуме. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента отклонить проект закона в первом чтении.

Это уже не первая попытка Милонова протолкнуть столь сомнительную инициативу в Госдуму — прошлым летом парламентарии также «завернули» подобный законопроект, который в уже более обновленном виде одиозный депутат решил перевнести с небольшим апгрейдом в феврале текущего года. Согласно проекту, при регистрации в соцсети физическое лицо будет обязано в электронной форме представить документ, удостоверяющий личность, который позволит установить фамилию, отчество и возраст этого лица. Проектом также предлагается установить специальные правила регистрации в социальных сетях для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Предлагается установить, что регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, осуществляется его законными представителями — родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет, документы, удостоверяющие личность законных представителей несовершеннолетнего, говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом также предусмотрено, что порядок идентификации физического лица, предоставившего при регистрации указанные документы, определяется владельцем соцсети.

«Положения законопроекта не соответствуют нормам гражданского семейного законодательства в части отсутствия необходимости дополнительно внесенного согласия при наличии доверенности о представлении интересов, а также сохранности тайны усыновления. Кроме того, сбор персональных данных всех пользователей социальных сетей, включая несовершеннолетних, может негативно повлиять на их безопасность, реализацию защиты гражданских прав и свобод», — заявил глава комитета Леонид Левин в ходе заседания комитета во вторник.

Политик также отметил, что некоторые положения проекта могут вызвать «правовую неопределенность», а также «вызывает вопросы» возможная техническая реализация законопроекта.

Также депутаты рекомендовали отклонить законопроект №318286-7 сенатора А.В.Белякова, предусматривающий введение внесудебных блокировок для интернет-ресурсов, публикующих информацию о криминальном образе жизни.

Согласно данному проекту закона, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается «пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения». В пояснительной записке сказано, что Роскомнадзор должен получить право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.

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