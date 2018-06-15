В Минцифры подготовили требования к оборудованию для исполнения «пакета Яровой»

Требования по оборудованию для исполнения «пакета Яровой» в основном подготовлены, сам процесс по их внедрению постепенно запускается, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков:

«Они уже в основном готовы. Процесс запускается. Компании все, подпадающие под «закон Яровой», активно уже выполняют требования».

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При этом он отметил, что операторы уже занимаются закупкой оборудования и его монтажом. «На данный момент им понятны требования», — уточнил он.

Изначально операторы «Большой тройки» и Tele2 оценивали расходы на реализацию требований федерального закона 374-ФЗ совокупно в 2,2 трлн рублей. По оценке гендиректора российского разработчика систем хранения данных (СХД) и другого оборудования АРСИЭНТЕК Дениса Нештуна, в соответствии с заявленными операторами объемами, сумма может быть еще выше — более 10 трлн рублей. Федеральная служба безопасности оценила сумму затрат операторов связи и интернет-провайдеров для выполнения требований «пакета Яровой» в 4,5 трлн рублей.

Давление со стороны отраслевиков и экспертов заставило власти пересмотреть подход к реализации «пакета Яровой», и было решено его требования вводить постепенно.

Согласно последним данным, МТС оценивает расходы на исполнение закона в течение пяти лет в 60 млрд рублей. Материнская компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн») — холдинг Veon Ltd. — рассчитывает потратить 45 млрд рублей за пять лет (из этой суммы 6 млрд рублей будет потрачено в 2018 году). Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков говорил о сумме в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет, за первый год — около 7-8 млрд рублей. Tele2 рассчитывает, что компании потребуется потратить на это несколько десятков миллиардов рублей в ближайшие два-три года.

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров хранить как информацию о фактах передачи сообщений, так и содержание этих сообщений. Самое серьезное требование для операторов связи — по хранению содержания сообщений и звонков — вступает в силу 1 июля 2018 года.

В апреле 2018 года правительство утвердило детали требований «пакета Яровой» к операторам связи по хранению данных. Так, голосовые данные и текстовые сообщения операторы должны хранить с 1 июля 2018 года в течение полугода. Хранить интернет-трафик операторы обязаны с 1 октября 2018 года в течение 30 суток. Впоследствии операторы должны будут увеличивать емкость технических средств накопления информации на 15% ежегодно в течение пяти лет.

Как и предупреждали эксперты, затраты на реализацию 374-ФЗ российские операторы возложат на пользователей. Так, недавно некоторые российские провайдеры начали предупреждать своих клиентов, что в связи с расходами на исполнение требований «пакета Яровой» им придётся повысить цены на свои услуги.

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