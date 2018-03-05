Министр связи обещает операторам сравнительно невысокие затраты на «пакет Яровой»

Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что на реализацию так называемого «пакета Яровой» в части хранения данных каждый оператор связи потратит не триллионы, не сотни, а только десятки миллиардов рублей:

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардах рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен».

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«Нам удалось сделать так, проработать с операторами и ФСБ, чтобы требования по антитеррористическому пакету законов не приводили к драматическому росту цен, драматического роста цен точно не будет», — уточнил он.

Никифоров также зачем-то упомянул, что мобильная связь в России — вторая по дешевизне в мире за счет высокой конкуренции. «Дешевле, чем у нас, только в Гонконге», — сказал он.

За счёт чего произойдёт такое сокращение расходов, министр, к сожалению, не уточнил. Напомним, согласно оценке независимых экспертов, операторам придётся вложить десять, а то и более триллионов рублей в реализацию требований «пакета Яровой» по части хранения звонков, сообщений и другого пользовательского трафика. ФСБ озвучивала цифру в 4,5 трлн рублей, плюс к этому сама Минкомсвязь оценила расходы на создание сопутствующей инфраструктуры и организацию каналов связи в 1,5 трлн рублей.

Министр также отметил, что, несмотря на гигантский прогнозируемый объем подлежащих хранению данных, реализация закона на практике не сделает рентабельным, например, производство в РФ жестких дисков. В то же время, сказал он, программное обеспечение, возможно, центральные процессоры, а также финальная сборка серверов будут происходить в России.

Исполнительный директор Общества защиты интернета (ОЗИ) и создатель «ЗаТелеком» Михаил Климарёв ставит под сомнение сказанное министром связи — вряд ли, по его словам, Никифоров представляет, за счёт чего будут сокращены расходы операторов:

«…он не знает, что конкретно должны сделать операторы, ибо, цитирую: «в настоящее правительство обсуждает отсрочку ввода «закона Яровой» на несколько месяцев». Объясняю, что такое вот эта вот «отсрочка»: 1. Для того, чтобы создать любую информационную систему (тем более — на «десятки миллиардов»), нужно разработать задание на разработку. Это должны были сделать ФСБ. Причем, еще в прошлом, если не позапрошлом году. Но как раз вот этого документа, который описывает принцип «записи трафика сроком на один месяц» никто в глаза не видел. Есть очень обрывочный и, прямо скажем — сырой, документ относительно телефонии. По этому, худо-бедно «запись голоса» еще можно что-то спроектировать. 2. После того, как будут обозначены главные «входные параметры» информационной системы, к работе приступают разработчики. Они должны сделать продукт, который должен работать. Иначе — кто ж его купит-то? 3. После, производитель должен сертифицировать свой продукт. 4. Операторы должны сделать опытные внедрения. Потому что даже законченый кретин из «госкомпании» не поставит в эксплуатацию на всю сеть хоть какое оборудование, способное привести к перерыву сервиса. А это оборудование — способно. 5. И только после вот этих вот всех шагов, операторы уже могут масштабировать решение на всю сеть и внедрять «системы стоимостью десятки миллиардов рублей». Тут тонкость в том, что посмотрите на глобус России. И прикиньте, сколько времени нужно, чтою растиражировать решение на, например, 83 филиала Ростелекома».

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Если же начать подсчитывать реальные сроки, утверждает Климарёв, то вырисовывается такая картина: «Постановки задачи — нет. И даже если завтра ФСБ сделает это, то процесс должен пройти согласования, хотя б вот на регулейшине. Это плюс три месяца. И только в июне появится боле-менее документ».

«Процесс разработки «системы на десятки миллиардов рублей». Год. Минимум. Или я буду смеяться», — отмечает он. Сюда также стоит прибавить опытную эксплуатацию, сертификацию, и «даже если Бортников лично придет к каждому оператору в офис и прикрутит динамо-машинку к большому пальцу ноги каждому инженеру-проектировщику, то все равно добавим год». «Масштабирование еще год, — заявляет эксперт. — А то и два. Итого, «яровая» у каждого оператора появится не ранее, чем к 2021 году. Реально — к 2024-ому. А тот, кто будет торопиться с внедрением — просто попадает на бабло, потому что к этому сроку вообще хрен знает что произойдет. Точнее — я знаю. С вероятостью 95% опытные внедрения будут нерабочими от слова совсем».

Норма о хранении пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года. Однако в настоящее Правительство обсуждает отсрочку ввода «закона Яровой» на несколько месяцев.

Как сообщалось, Минкомсвязь рассчитывает, что постановление правительства РФ, учитывающее предложения ведомства по срокам вступления в силу «закона Яровой», будет подписано в 1-м квартале 2018 года.

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