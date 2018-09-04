Инфокоммуникационный кодекс отправлен в «заморозку»

Создание единого документа, который должен прийти на смену действующим законам «О связи» (126-ФЗ), «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (149-ФЗ) и «О персональных данных» (152-ФЗ), пока откладывается. Об этом российским журналистам рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас находится анонсированный в начале текущего года Инфокоммуникационный кодекс, замминистра ответил:

«Работа над инфокоммуникационным кодексом сегодня заморожена. Связано это с тем, что главный разработчик инфокоммуникационного кодекса в виде руководителя Медиакоммуникационного союза (МКС) сменил свою тему деятельности и сейчас в Минкультуры занимается вопросами кино, театра и цирков. Для того чтобы к этой работе вернуться, нужно иметь ясного и понятного партнера. Вменяемого и хорошо знающего индустрию. До определения того, кто будет стоять во главе Медиакоммуникационного союза и кого союз делегирует, любой разговор на эту тему пока преждевременный».

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Напомним, по замыслу инициаторов создания Инфокоммуникационного кодекса, этот документ должен не просто сменить сегодняшнюю информационно-цифровую регуляторику, но еще и обновить ее согласно существующим реалиям — и относительно актуальных технологий, и согласно развития отношений в медиакоммуникационной среде. Идея создания кодекса обсуждалась в прошлом году на заседании Открытого правительства, а первая его версия должна была появиться уже к апрелю 2018 года. Но снова «что-то пошло не так».

Относительно неожиданного «наезда» правообладателей на Яндекс Волин сказал, что министерство готово выступить посредником между обеими сторонами конфликта, но «только тогда, когда у обеих сторон будет желание договориться».

«Разговор с позиции силы не приводит к обостренному желанию сотрудничества с противоположной стороны, — считает замминистра. — У той стороны может возникнуть обостренное желание «прислать ответочку». И, в принципе, сегодняшние технологии дают для этого достаточное количество возможностей. Кстати, строго в рамках закона. Мы очень надеемся, что и правообладатели, и «Яндекс» перестанут присылать друг другу «ответочки» и пытаться «нагибать» друг друга, а в какой-то момент сядут и станут договариваться. Объем рынка стоит того, чтобы не бросаться друг в друга обвинениями и судебными исками, а находить цивилизованные решения».

Он также косвенно признал, что блокировка Telegram ни к чему не привела — доказательством тому является использование мессенджера некоторыми государственными органами власти, поскольку если они от него откажутся они потеряют коммуникацию с достаточно большим количеством своих клиентов или просто интересующихся людей. Блокировку мессенджера Волин назвал «формальной», а также признался, что сам пользуется им.

Алексей Волин также выступил за пересмотр регулирования персональных данных, которое зачастую «в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», в том числе и журналистику. Он привел в пример знаменитое фото времен Вьетнамской войны с бегущей девочкой — с точки зрения современного законодательства она нарушает множество законов и нормативных актов, поэтому: «Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость — в регуляторике или в профессии? Я склонен считать, что в регуляторике. Это значит, менять надо регуляторику».

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