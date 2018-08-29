29.08.2018
Замминистра связи признал невозможность блокировки Telegram
Также, по его словам, министерство по-прежнему считает, что уголовную ответственность за лайки и репосты необходимо отменять

Volin podtverdil nevozmozhnost blokuvannya Telegram

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин считает, что у основателей Telegram достаточно ресурсов, чтобы избежать блокировки, из-за чего мессенджер не удалось полностью заблокировать.

«Полностью сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то крупный игрок в состоянии блокировки избежать. Это та данность, с которой надо жить», — сказал Волин в Ростове-на-Дону, отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки.

Кроме этого, замминистра снова заявил о поддержке либерализации УК РФ в части наказания за лайки и репосты в соцсетях.

Правда, при этом Волин добавил: «Многие ведомства с нами не согласны, правительство будет принимать окончательное решение».

Затронул замминистра и тему конфликта компании Яндекс с правообладателями и Роскомнадзором. «Пускай договариваются друг с другом — Яндекс с правообладателями. Потому что у Яндекса есть достаточно серьезные аргументы, которые заключаются в том, насколько нам известно, что ему никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. И мы слышим Яндекс», — сказал он.

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