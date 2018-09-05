05.09.2018
Вместо лицензирования YouTube депутаты предлагают регулировать соцсети
Государственная Дума не планирует обсуждать вопрос лицензирования видеоблогинга, поскольку данная тема неактуальна, заявил глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин

Levin vmesto license YouTube predlagaet nagnut socseti

На днях глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв (тёзка и однофамилец известного телеведущего) заявил о возможном введении лицензии для видеоблогеров. Контроль со стороны государства над блогами необходим, чтобы бороться с фейковыми новостями, считает он.

«Мы в последнее время становимся свидетелями тому, какой волной лживых новостей мы можем быть захлёстнуты, например, после ужасных событий в Кемерово, — сказал Соловьев. — Тут нужно тоже какое-то регулирование. Хотя мы не можем уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети – ни в коем случае, мы только за свободу печати. Но при этом нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете. Потому что пока критерием работы этих людей является их собственная совесть».

Глава профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя инициативу Владимира Соловьева, сообщил — идея о введении практики лицензирования для владельцев YouTube-каналов не обсуждалась в Госдуме:

«Стоит отметить, что любая законодательная инициатива должна быть сформулирована с учетом возможности ее технологической реализации и эффективности правоприменения».

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Левин отметил, что YouTube «не является чем-то вроде Первого канала времен позднего СССР».

«В современном коммуникационном пространстве работают десятки платформ для видеоблогинга, на которых миллионы авторов осуществляют свои трансляции на русском языке не только в России, но и по всему миру, — сказал политик. — Эта область медиапространства находится в постоянном развитии: появляются новые проекты и средства самовыражения, поэтому говорить о введении лицензирования данной деятельности неактуально».

В то же время, он назвал приоритетной задачей разработку комплекса мер, которые бы противодействовали распространению дезинформации. «Частью этой работы является, в том числе, принятый в первом чтении законопроект, которым предполагается регулировать деятельность социальных сетей, готовящийся сейчас ко второму чтению», — сказал Левин.

К слову, в своём интервью Владимир Соловьев также апеллировал к законопроекту Боярского-Альшевских, но, судя по всему, глава союза журналистов считает даже эту инициативу недостаточной в плане вмешательства государства в работу блог-платформ и других интернет-ресурсов. Напомним, в середине апреля текущего года депутаты поддержали в первом чтении скандальные законопроекты №223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Первый законопроект вводит жёсткое регулирование социальных сетей, второй вводит административную ответственность для «операторов социальных сетей» за неисполнение первого.

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