Вместо лицензирования YouTube депутаты предлагают регулировать соцсети

На днях глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв (тёзка и однофамилец известного телеведущего) заявил о возможном введении лицензии для видеоблогеров. Контроль со стороны государства над блогами необходим, чтобы бороться с фейковыми новостями, считает он.

«Мы в последнее время становимся свидетелями тому, какой волной лживых новостей мы можем быть захлёстнуты, например, после ужасных событий в Кемерово, — сказал Соловьев. — Тут нужно тоже какое-то регулирование. Хотя мы не можем уподобляться Китаю и «обрубать» социальные сети – ни в коем случае, мы только за свободу печати. Но при этом нужно очень осторожно и аккуратно как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете. Потому что пока критерием работы этих людей является их собственная совесть».

Глава профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя инициативу Владимира Соловьева, сообщил — идея о введении практики лицензирования для владельцев YouTube-каналов не обсуждалась в Госдуме:

«Стоит отметить, что любая законодательная инициатива должна быть сформулирована с учетом возможности ее технологической реализации и эффективности правоприменения».

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Левин отметил, что YouTube «не является чем-то вроде Первого канала времен позднего СССР».

«В современном коммуникационном пространстве работают десятки платформ для видеоблогинга, на которых миллионы авторов осуществляют свои трансляции на русском языке не только в России, но и по всему миру, — сказал политик. — Эта область медиапространства находится в постоянном развитии: появляются новые проекты и средства самовыражения, поэтому говорить о введении лицензирования данной деятельности неактуально».

В то же время, он назвал приоритетной задачей разработку комплекса мер, которые бы противодействовали распространению дезинформации. «Частью этой работы является, в том числе, принятый в первом чтении законопроект, которым предполагается регулировать деятельность социальных сетей, готовящийся сейчас ко второму чтению», — сказал Левин.

К слову, в своём интервью Владимир Соловьев также апеллировал к законопроекту Боярского-Альшевских, но, судя по всему, глава союза журналистов считает даже эту инициативу недостаточной в плане вмешательства государства в работу блог-платформ и других интернет-ресурсов. Напомним, в середине апреля текущего года депутаты поддержали в первом чтении скандальные законопроекты №223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Первый законопроект вводит жёсткое регулирование социальных сетей, второй вводит административную ответственность для «операторов социальных сетей» за неисполнение первого.

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