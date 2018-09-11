Кириенко увидел в компьютерных играх влияние извне на российских детей

Выступая во вторник на съезде Российского общества политологов, первый замглавы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко затронул тему перехода политики в интернет-пространство и ее влияния на молодежь и даже детей:

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин «детская политика» или политика по отношению к детям. Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр».

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По словам первого замглавы АП, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». Кириенко не уточнил названий видеоигр, о которых идет речь.

«Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — заметил он.

Кириенко подчеркнул, что это «просто пространство политической борьбы, и к этому соответствующим образом надо относиться».

Год назад свое крайнюю озабоченность видеоиграми выразила Елена Мизулина после того, как произошло ЧП в одной из школ Московской области, где ученик девятого класса напал на учительницу с топором, а затем устроил стрельбу из пневматики. Елена Борисовна провела прямую зависимость между этим происшествием и «компьютерными играми, шутерами, которые воспитывают в детях жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов».

«Среди детей сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь не одна, будет другая жизнь, как в игре, и всё можно будет начать с начала», — заявила Елена Борисовна.

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