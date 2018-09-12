Геном россиян могут приравнять к персональным данным

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных. Согласно им в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном российских граждан, заявила глава ведомства, главный государственный врач России Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ):

«У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует».

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Она добавила, что Роспотребнадзор разработал соответствующие изменения в закон о персональных данных, документ уже прошел необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовится к внесению в парламент. По словам Анны Поповой, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшую сессию.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в 2006 году, когда принимался закон о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что по всей России «целенаправленно и профессионально» идет сбор «биологического материала». Он отметил, что цель этого процесса неясна. В Пентагоне объяснили, что сбор биоматериала проводился для исследования опорно-двигательного аппарата с целью выявления «различных биомаркеров, связанных с травмами».

А недавно Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты, 27-летней Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за посты в интернете, предоставить образцы слюны, голоса и буккального эпителия (ДНК, которая собирается ватной палочкой с внутренней стороны щеки человека). Предоставить эти данные Мамедова отказалась, поскольку защита считает как само уголовное преследование, так и требования следователей незаконными.

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма. Геном содержит биологическую информацию, необходимую для построения и поддержания организма. Большинство геномов, в том числе геном человека и геномы всех остальных клеточных форм жизни, построены из ДНК.

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