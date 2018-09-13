«Заставить людей осмысленно ставить чему-то лайк!»

Весьма курьёзно прошёл круглый стол в Госдуме, где обсуждалась возможность разграничения мер наказания за публикацию авторского контента и репостов в интернете. Хотя на заседании экспертного совета изначально планировалось обсудить либерализацию законодательства, значительная часть выступающих предлагала правила работы в интернете ужесточить.

Как сообщает «Ъ», Экспертный совет Госдумы по развитию информационного общества при молодежном парламенте предложил изменить меру ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. Согласно обсуждавшимся поправкам, необходимо разделить наказание за публикацию экстремистского контента для лиц, «являющихся первоисточниками информации», и для тех, кто «распространяет информацию иных лиц».

Срок за распространяемые подобным образом публичные призывы к экстремисткой деятельности (ст. 280 УК РФ) предлагается снизить с пяти лет до одного года или наказывать штрафом от 100 тыс. руб. (если речь идет о репостах в соцсетях). За репосты, в которых поднимается вопрос о «нарушении территориальной целостности РФ» (ст. 280.1 УК РФ), предлагается снизить срок обязательных работ с 480 часов до 200 или срок лишения свободы с пяти лет до одного года. Репост контента, «возбуждающего ненависть и вражду» (ст. 282 УК РФ), совет предложил наказывать штрафом до 300 тыс. руб. или лишением свободы до одного года (сейчас штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы от трех до пяти лет).

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк заявил, что «нельзя потворствовать манипулированию и информационным войнам», а потому — смягчать наказание за репосты. «Источник может быть фейковым, анонимным, и аудитория у него может быть в разы меньше, чем у того, кто потом распространил информацию у себя»,— объяснил господин Железняк.

Управляющий партнер PR-компании Slava Service Ярослава Манжес (пиар-менеджер Елизаветы Песковой) предложила судить интернет-пользователей за «травлю блогеров» и «системно бороться с политическими пабликами, которые распространяют незаконную информацию».

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова заявила, что для уменьшения количества уголовных дел за репосты «необходимо воспитать культуру поведения в социальных сетях» и заставить людей «осмысленно ставить чему-то лайк или делиться информацией». А член Регионального общественного центра интернет-технологий Татьяна Голубовская предложила обязать все соцсети модерировать контент по единым правилам.

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова оказалась чуть ли не единственным экспертом, который постарался донести разумную мысль на данном заседании: она считает, что полная модерация соцсетей «недалека по идее от антиутопии Оруэлла «1984»». «У каждой соцсети своя архитектура и правила, и если подгонять всех под одну гребенку, то в Рунете останется один сайт госуслуг»,— сказала она.

Предложения совета должны дополнить внесённых депутатами Алексеем Журавлевым («Родина») и Сергеем Шаргуновым (КПРФ) пакет законопроектов (поправки в УК и Кодекс об административных правонарушениях), который уже находится на рассмотрении Госдумы. Председатель экспертного совета Илья Зотов отметил, что такие поправки «расширят» депутатский законопроект и «распределят ответственность между автором, распространителем контента и соцсетями».

Сам автор законопроекта о декриминализации, известный писатель и депутат Сергей Шаргунов, на обсуждении не присутствовал. «Я приветствую любые формы смягчения антиэкстремистского законодательства, однако пока не готов подписать эти поправки. Разговор о любых тюремных сроках за репосты меня не радует», — сказал он

журналистам.

Напомним, на днях спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков (тезка пресс-секретаря Владимира Путина) предложил создать специальные суды, которые будут рассматривать дела за репосты в соцсетях. По его мнению, «практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм». Песков считает, что необходимо изучить уголовные дела за публикации в соцсетях и отделить те, где репосты и мемы вели к «негативным последствиям», и те, которые опубликовали ради лайков.

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