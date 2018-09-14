Facebook начнет проверять фото и видео на достоверность

Социальная сеть Facebook будет оценивать фотографии и видеозаписи на достоверность по шкале от одного до нуля. Так компания намерена бороться с фейковыми новостями, говорится в ее блоге:

«Мы знаем, что люди хотят получать точную информацию с Facebook, поэтому в течение последних двух лет борьба с дезинформацией была нами поставлена в приоритет. Один из многих шагов, предпринятых нами для пресечения распространения ложных новостей, — это работа с независимыми, сторонники «контролёрами фактов» для проверки и оценки точности контента. На сегодняшний день большинство наших партнеров по проверке фактов сосредоточились на рассмотрении статей, однако мы также активно работаем над созданием новых технологий и партнерских отношений, чтобы мы могли пресекать и другие формы дезинформации».

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Для этого Facebook заключил контракт с 27 компаниями, которые будут заниматься фактчекингом. Фото и видео, получившие низкие оценки, получат специальную маркировку.

Сейчас, как уже говорилось выше, соцсеть проверяет на достоверность новости и посты пользователей. Такая система позволит бороться с фейковыми новостями, особенно когда люди делают публичные ложные заявления против новостных изданий из-за идеологических разногласий или личного недовольства.

Компанией была создана модель машинного обучения, в которой используются различные различные сигналы взаимодействия, включая обратную связь от людей на Facebook, для выявления потенциально ложного контента. Затем эти фото- и видеофайлы отправляются на проверку фактчекерам, которые уже имеют большой опыт разоблачения фальшивок, и, объединив свои усилия с журналистскими практиками и уже имеющимися исследованиями экспертов, учёных или госучреждений, они оценят медиаконтент в Facebook на достоверность.

Напомним, Facebook и Twitter проводят расследование относительно возможного вмешательства «российских троллей» в президентские выборы 2016 года, а также разжигания социальной и межрасовой вражды с помощью вбрасываемой в инфополе дезинформации. Недавно в комитете Сената США по разведке прошли слушания с участием представителей обеих соцсетей, посвященные влиянию из-за рубежа, где был озвучен факт неготовности обеих компаний к борьбе с возможным «вмешательством Кремля».

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