Российские пользователи теперь могут скачать хранимые в ВК данные

ВКонтакте запустила в тестовом режиме возможность выгрузки персональных данных для российских пользователей, рассказали TJ представители соцсети. Подать заявку на скачивание архива можно в новом разделе сайта.

При подаче заявки можно выбрать категорию запрашиваемых данных. Пользователь «ВКонтакте» получит копию информации из своего профиля в ZIP-архиве, поэтому, как советует соцсеть, данные удобнее смотреть на компьютере. Соцсеть добавила возможность зашифровать архив с помощью персонального ключа OpenPGP.

Загрузка архива для того или иного пользователя может занимать разное время — от нескольких минут до часов или дней. Управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов заявил:

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте». Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах ВКонтакте. Пока выгрузка работает в тестовом режиме, и мы продолжаем её совершенствовать».

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В августе один из пользователей ВКонтакте Николай Дьячков рассказал, что соцсеть отказалась предоставить ему данные о его же странице. При этом такое право было доступно европейским пользователям — с мая компании, работающие на территории Евросоюза, должны следователь обновленному закону о персональных данных. Этот документ позволил пользователям запрашивать у компаний данные, которые они собирают о них. После публикаций Дьячкова ВКонтакте пообещала, что российские пользователи тоже смогут обратиться в службу поддержки и узнать, какие данных о них хранятся на серверах.

Кроме того, на фоне обсуждения уголовных дел по 282-й статье УК (возбуждение ненависти или вражды по социальному признаку) за публикации и репосты на страницах ВКонтакте и критики в свой адрес соцсеть пообещала рассекретить статистику запросов властей о пользователях и решила изменить политику конфиденциальности. Правда, как заметили интернет-активисты, происходит этот процесс слишком медленно.

«Но где главное? Где статистика запросов органов? Где исключительно формальная работа с органами, где отказ от выполнения незаконных требований?» — удивляется пастафарианин Михаил Самин.

Напомним, в начале августа текущего года РосКомСвобода отправила официальное Обращение руководству компании Mail.Ru Group с описанием конкретных действий, которые, по нашему мнению, должны привести к существенному снижению числу возбуждаемых административных и уголовных дел за постинг и репостинг.

Между тем, ВКонтакте и Одноклассники отреагировали на предложение АНО «Цифровая экономика» о регулировании доступа к данным пользователей социальных сетей.

«Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей — фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса», — рассказали «Новой газете» в пресс-службе ВКонтакте.

Руководство соцсети считает, что каждый пользователь вправе решать самостоятельно, какой информацией и с кем делиться: «Мы считаем недопустимым несанкционированный сбор личных данных пользователей. Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными».

В пресс-службе Одноклассников заявили, что предложение не учитывает современные тренды в области работы с пользовательскими данными: «Если данные будут передаваться третьим лицам для коммерческого использования и без согласия пользователей, никто не сможет гарантировать защиту от их злонамеренного использования».

Концепция, разработанная «Цифровой экономикой», предполагает разделить доступ к данным пользователей в зависимости от типа аккаунта в соцсети. Если пользователь публикует данные на открытой площадке, то информация становится общедоступной для неограниченного числа лиц. Если данные размещаются на закрытой площадке, соцсеть будет обязана нести за них ответственность. Согласно концепции, пользователей будут уведомлять о типе соцсети при создании аккаунта.

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