Дудь и Sports.ru привлекли внимание Роскомнадзора матом

Генеральный директор издания Sports.ru Дмитрий Навоша на страницах Facebook вступил с Роскомнадзором в жаркую полемику, из которой стало ясно, что надзорное ведомство августа 2018 г. начало массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах, которые сторонние авторы публикуют на данном сайте.

Навоши сообщает, что Роскомнадзор уже составил 17 протоколов. Четыре протокола были рассмотрены в судах: по двум суд встал на сторону Sports.ru, а еще по двум суд оштрафовал заместителя гендиректора спортивного онлайн-издания Юрия Дудя, который на момент публикации материалов был главным редактором (покинул эту должность в сентябре 2018 г.). В обоих случаях штрафы выписаны на 5 000 руб. Ещё четыре протокола суд рассмотрит 26 ноября. По 9 протоколам слушания пока не назначены.

Один из штрафов Дудь получил за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак». Другой – за публикацию видео из Рима, когда сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА. «Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный», — негодует Навоша.

Гендиректор Sports.ru также возмущается нежеланием надзорного ведомства идти на диалог с изданием, вопрошая:

«А чем так заняты руководители Роскомнадзора, что уже три месяца не могут повстречаться со Sports.ru? Наши юристы пытаются устроить встречу с августа — с тех пор, как нас завалило корреспонденцией из РКН с приглашениями в суд и «протоколами о нарушениях», которые вовсе не нарушения. В РКН то кормят завтраками, то игнорируют».

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Крупнейшее российское СМИ о спорте Sports.ru размещают как редакционный материалы, так и блоги фанаты. На протяжении почти 20 лет издание работало без регистрации СМИ, но в мае этого года издание её получило.

Sports.ru планирует оспаривать в вышестоящем суде как уже принятые решения по штрафам, так и те, которые возможны в будущем. По его словам, блоги, претензии к которым есть у Роскмондазора, Дудь не читал и не редактировал, поэтому претензии к нему абсурдны.

Роскомнадзор ответил Навоше в официальном паблике на Facebook. «Для сетевых изданий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского, — говорится в сообщении. — Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено». За публикацию материалов с матом предусмотрена административная ответственность и ответственность за размещение материалов с матом несет редакция, напоминает Роскомнадзор и сообщает, что инспекторы неоднократно разъясняли это представителям редакции Sports.ru, в том числе при составлении административных протоколов. «Административные меры мы применяем только в случае регулярных и однотипных нарушений, — написал Роскомнадзор. — Причем рассмотрение дел данной категории отнесено к компетенции судов».

Напомним, в июне текущего года Роскомнадзор проиграл суд интернет-изданию Znak.соm. Как и в одном из случаев со Sports.ru, РКН попытался оштрафовать издание за ненормативную лексику, якобы звучащую в размещённом в публикации видео. Но в итоге ни суд первой инстанции, ни апелляционный так ничего предосудительного на видео не услышали.

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