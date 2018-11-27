Ингушетия оффлайн

Стало известно об отключении мобильного интернета в Ингушетии. Об этом журналистам сообщили сразу несколько источников, а также рассказал в своём Facebook глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов:

«Перед митингом в Ингушетии вновь отключили интернет».

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«У меня МТС, интернета нет, дома – «Билайн», там тоже нет», – сообщил председатель Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии, правозащитник Магомед Муцольгов.

Еще один житель Ингушетии, который пользуется услугами мобильной компании «Мегафон», также заявил об отсутствии интернета.

Сейчас жители республики собираются на митинг в Назрани в поддержку решения Конституционного суда Ингушетии о границе с Чечней, которое будет рассматриваться Конституционным судом России. Напомним, во время двухнедельного митинга в октябре интернет у всех пользователей республики пропал ровно перед началом акции, а появился – сразу после ее окончания.

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