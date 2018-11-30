Верховный суд встал на сторону публициста в споре о Холокосте и как о нём писать

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела апелляции по делу пермского публициста и общественника Романа Юшкова. В конце 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в связи с публикацией в соцсети «ВКонтакте». У него в квартире и на работе прошли обыски.

Уголовное дело возбудили в 2017 году после того, как Юшков выложил у себя в соцсети ссылку на статью мурманского писателя Антона Благина под названием «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews!». К ссылке он добавил комментарий, в котором одобрил содержание статьи. Благин в статье заявляет, что жертвы Холокоста не исчисляются в миллионах.

Весной текущего года эксперты подтвердили факты разжигания ненависти и отрицания Холокоста, и в мае публицисту было предъявлено обвинение.

В сентябре 2018 года в Перми Юшков был оправдан коллегией присяжных. Адвокат Роман Ахметов сказал, что пятеро присяжных проголосовали за невиновность подсудимого, трое решили, что он виновен. Прокуратура не согласилась с этим решением и направила в Верховный суд РФ представление, в котором потребовала направить дело на новое рассмотрение с новой коллегией присяжных.

Роман Юшков пояснил журналистам, что у него не было умысла на совершение какого-либо преступления. По его словам, он хотел стимулировать научное и общественное обсуждение исторического вопроса о количестве евреев, уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны.

«В суде с участием присяжных Роман ни разу не говорил, что подвергает сомнению итоги Нюрнбергского процесса,— сообщил адвокат Иван Хозяйкин.— Об этом говорит только прокуратура, и в этом был состав статьи «Реабилитация нацизма». Мы же доказывали, что Роман не занимался этим и не отрицал. В итоге коллегия присяжных его оправдала».

На днях судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела апелляции по делу Юшкова. Прокуратура в ВС РФ заявила, что господин Юшков на предыдущем процессе неоднократно «в нарушение норм УПК ссылался на сведения, которые не подлежат исследованию в суде», в том числе на содержание Нюрнбергского приговора. «Он, в частности, ставил под сомнение обоснованность приговора Нюрнбергского трибунала»,— говорится в апелляционном представлении прокуратуры. В Пермском суде обвиняемый влиял на мнение присяжных, указывается в представлении: судье приходилось прерывать его, а на прениях и во время последнего слова обвиняемого удаляли из зала.

Стоит отметить, что в апелляционном представлении прокуратуры отсутствовали конкретные фразы, которые говорил обвиняемый, и которые могли бы повлиять на присяжных. В итоге судебная коллегия ВС не нашла процессуальных нарушений и не стала отменять решение присяжных.

.



.

Читайте также:

Приморского антифашиста оштрафовали за фото полицейского в нацистской каске

🔓

Дело о картинке «Гуси-лебеди»: Мосгорсуд проигнорировал Постановление ВС

🔓

Пенсионерку-филолога наказали за сохранение видео в ВК

🔓

В экстремистские списки спустя 8 лет

🔓

Совфед рассмотрит новый порядок признания материалов экстремистскими

.