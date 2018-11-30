Импортозамещение интернета вещей произойдет через год

Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) может на год перенести введение требования об использовании для интернета вещей в России в сетях LPWAN базовые станции только российского производства.

«Мы получили ряд обращений от отраслевых ассоциаций по этому вопросу, с небезосновательными опасениями того, что это требование может затормозить развитие технологий, поэтому предлагаем перенести рассмотрение этого предложения на год, чтобы отечественные производители смогли подготовиться»,— сказал сегодня заместитель главы Минцифры Олег Иванов в ходе заседания ГКРЧ. Вопрос рассмотрят на следующем заседании, которое запланировано на конец декабря.

Ранее представляющая Ассоциацию отечественных производителей телекоммуникационного оборудования Светлана Аполлонова выражала надежду на принятие ГКРЧ решения, обязывающего операторов LPWAN использовать только отечественные станции. На замечание о том, что отечественного оборудования LPWAN ещё нет, Светлана сказала — такой производитель появится.

Российские операторы связи по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд руб., при этом 80% подключенных сим-карт поделили МТС и «МегаФон». В ближайшие годы операторы ждут от этого рынка роста на 18–25% ежегодно и делают ставку на стандарт NB-IoT, стоимость подключения к которому, как ожидается, будет снижаться.

«Всё-таки рынок IoT в России — это в значительной степени то же лихое шапкозакидательство, которое накрыло в последний год-полтора и все остальные отрасли экономики, — высказывается мнение в канале «Интернет ненужных вещей». — Практически одновременно рассказывают, как у прошлого лидера рынка кончился его мешок инвесторских денег, в результате чего сотрудники активно разбегаются, и знакомят с новым лидером рынка, только-только оседлавшим новый мешок с деньгами. …Нет, по периферии этого увлекательного цирка что-то произрастает, но вот именно что по периферии. Все, кто реально умеет что-то делать, а не только торжественно перепродавать, либо сидят без денег (по крайней мере, относительно сменяющихся «лидеров рынка»), либо уходят на рынки западные».

«Интернет вещей — это явление абсолютно интернациональное, — отмечает канал «IoTing: новости&мысли». — И это довольно важное явление, которое способно перевернуть отношение человечества к Сети вообще. Ну, то есть — это следующий шаг прогресса и все такое. И вот, например, в Казахстане тоже происходит развитие и явно выраженный интерес к теме». Не так давно там прошёл уже второй IoT-форум, на которому обсуждалось, в частности, темы «Smart city – создание интеллектуальной инфраструктуры города и ЖКХ», «Цифровую трансформацию экономику Казахстана», «IOT Security: Видеонаблюдение и общественную безопасность граждан Казахстана» и «IIoT – драйверы инноваций в промышленности».

«Уже в трех городах запустили сеть LoRa и планируют в 2019 обеспечить Лорой 15 крупных городов», — отмечает «IoTing: новости&мысли». — Бизнес оценил объем и потенциал рынка. Инфраструктура строится, вендоры приглашаются, народ начинает понимать зачем это все в итоге нужно».

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