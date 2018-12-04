Уполномоченного по правам человека привлекут к делам об экстремизме

Поправки в законодательные акты позволят уполномоченному по правам человека в РФ давать заключения по административным делам о признании информационных материалов экстремистскими, говорится в сообщении на сайте омбудсмена:

«В частности, «если лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, не установлено, к участию в рассмотрении административного дела привлекается Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации для дачи заключения по административному делу». Принятая поправка предполагает, что при рассмотрении иска прокуратуры о признании материалов экстремистскими, суд привлекает к процессу лиц, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение».

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Кроме того, в случае установления человека, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления, суд привлекает его к участию в деле в качестве ответчика и возлагает на него судебные расходы.

«Этим лицом может быть автор, администратор домена, издатель, оператор связи, публикатор, хостер и другие физические и юридические лица», — добавляют в аппарате Москальковой. «Если же такое лицо не установлено, к рассмотрению дела «для дачи заключения» привлекается уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также региональный уполномоченный», — поясняется в сообщении.

Предложенный Верховным судом РФ законопроект, вносящий данные поправки в законодательство, неделю назад был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и недавно подписан Президентом России Владимиром Путиным.

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