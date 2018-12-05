Уголовная мемопедагогика

13-летний Андрей К., ученик Гатчинского лицея №3, создал ВКонтакте паблик с мемами про родную школу. Сначала в паблике было всего четыре участника: два администратора (они рисовали все картинки) и два модератора. Спустя время сообщество разрослось до 90 человек; мемы стали делать и другие ученики.

«Сын с ребятами завели группу «Вконтакте», сделали несколько мемов про учителей по физкультуре, биологии и химии. Это были абсолютно безобидные картинки. После того, как ребята завели группу, туда вступило 90 человек. Картинки в это сообщество мог выкладывать любой желающий, не только администраторы. И вот со временем там появилась всякая похабщина. Кто-то из детей рассказал учителям», — рассказывает мама Андрея Татьяна.

В октябре ее вызвали к школу. Но вместо личной беседы с оскорбившейся преподавательницей женщину ждала целая комиссия из учителей во главе с директором. Как вспоминает мама мальчика, почти с порога ей заявили, что сын больше не сможет учиться в школе из-за «обидных картинок про учителей».

«Шесть учителей, директор и психолог. Они все эти мемы на бумаге распечатали, разговаривали со мной в таком тоне ужасном. Говорили, что я не мать. Конечно, я расплакалась», — вспоминает Татьяна.

Через месяц после педсовета ее вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних из-за инцидента в школе. В семьи детей, которые были указаны администраторами группы, приходили участковые.

«Оказалось, что учительницы по химии и биологии написали на всех четверых детей заявления по статье 130 УК РФ — „Оскорбление“. Но в Уголовном кодексе такой статьи нет. То есть заявление они написали, но по несуществующей статье. Видимо, учителя не смогли в этом разобраться. Сложно оказалось», — добавляет Татьяна.

По словам мамы школьника, инспектор по делам несовершеннолетних удивилась не только несуществующей статье, но и самому заявлению. «Инспектор в недоумении — дети несовершеннолетние, ребятам по 12 лет, посадить их не могут. Не понимают, в чем проблема и что надо делать. Объяснения с нас взяли и к делу приложили». Татьяна уже обратилась с заявлением в министерство образования. Там ей посоветовали не забирать документы из лицея, так как по закону директор школы не имеет права отчислять детей за публикации в интернете.

Мама одного из юных администраторов группы все же перевела сына в другую школу. «Остальные дети продолжают ходить в лицей. Сначала тяжело было. Каждый учитель посчитал нужным что-то сказать. Говорили что-то в духе: „Чего вы такие гордые ходите?“ на что ребята отвечали: „А что нам, ползать, что ли?“» — говорит Татьяна. В самом учебном заведении ситуацию пока не комментировали.

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