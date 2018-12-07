«Давайте сделаем австралийцам безопасное Рождество!»: о передаче ключей шифрования государству

Довольно-таки неприятный прецедент может произойти в Австралии, власти которой решили принять новый закон, согласно которому различные IT-компании обязаны содействовать правоохранительным органам и по первому требованию предоставлять доступ к зашифрованным данным.

Документ поддержали обе палаты парламента, теперь его должен подписать генерал-губернатор Австралии. Оппозиционная Лейбористская партия согласилась отозвать свои поправки к проекту при условии, что парламент рассмотрит их в следующую сессию в 2019 году.

Законопроект направлен на борьбу с терроризмом, организованной преступностью и педофилией, утверждают в правительстве. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что 95% людей, которые находятся под наблюдением правоохранительных органов, используют сервисы с функцией шифрования переписки. В результате правоохранительные органы «не видят и не слышат», заключил советник правительства по кибербезопасности Аластер МакГиббон.

«Давайте просто сделаем австралийцам безопасное Рождество», — заявил лидер лейбористов Билл Шортен.

Закон затронет такие компании, как Google, Facebook, Apple и прочие. Полиция и спецслужбы получат право требовать от технологических компаний ключи шифрования, а также возможности бэкдора, которые позволят самостоятельно получать доступ к устройствам и сервисам. Компании при этом не смогут уведомлять пользователей о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Для того, чтобы избежать злоупотреблений, полномочия правоохранительных органов будут ограничены — они смогут требовать такие инструменты только при расследовании тяжких преступлений и только при наличии ордера.

За неисполнение требований компаниям грозят штрафы в размере до 10 млн австралийских долларов ($7,3 млн), а сотрудникам, которые отказались помочь получить данные предполагаемых преступников, — тюремные сроки.

С законопроектом несогласны члены ассоциации Digital Industry Group, в которую входят Google, Facebook, Apple, Amazon и Twitter. В сообщении ассоциации говорится, что законопроект «противоречит европейскому законодательству о защите данных и ставит под угрозу безопасность приложений и систем, которыми каждый день пользуются миллионы австралийцев».

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