Помощь РосКомСвободе — ваш вклад в развитие цифровых прав!

Вот уже седьмой год РосКомСвобода стоит на защите прав пользователей Рунета. Проект, созданный активистами для мониторинга работы “чёрных списков сайтов” в 2012 году, вырос в целую общественную организацию, которая ежедневно информирует о том, что происходит в Сети и касается нашей безопасности и свободы, анализирует различные реестры Роскомнадзора, проводит общественные кампании, гражданские акции, запускает тематические проекты, оказывает реальную юридическую помощь людям и организациям, столкнувшимся с нарушением их цифровых прав.

Все эти годы вы поддерживали нас! Вы помогали РосКомСвободе развиваться, закрывали самые необходимые расходы — хостинг, техническое содержание сайтов, работу редакторов. Спасибо вам!

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Мы стали намного больше, профессиональнее и сильнее, наша работа востребована, но и ресурсы нам теперь требуются другие. Многое, что раньше делалось на волонтерских началах, теперь должно стать регулярным и качественным. Для системной работы нужно заблаговременное планирование, стабильный бюджет, который можно распределять на актуальные проекты, нужны постоянные позиции в команде с полноценной оплатой труда.

Для этого нам нужна финансовая поддержка наших сторонников!

Сумму пожертвования вы выбираете сами, но если она будет регулярной (ежемесячное автоматическое списание), то это позволяет нам планировать деятельность на несколько шагов вперед.

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РосКомСвобода сегодня — это аналитики, редакторы, юристы, программисты, переводчики, дизайнеры, технический отдел, который занимается поддержанием всех наших ресурсов в рабочем состоянии и отражением DDoS-атак. Это большие человеко-ресурсы, тысячи строк текста и кода.

В марте этого года мы начали кампанию “Цифровая оборона”, задача которой консолидировать граждан России и помочь им отстаивать свои права. Актуальная идея — устроить массовый протест против экстренного принятия без широкого общественного обсуждения законопроекта Клишаса-Боковой-Лугового. Огромное количество обращений должно побудить парламентариев прислушаться к мнению избирателей и приостановить принятие закона, вернув его на доработку и проведя дополнительные консультации с отраслью и обществом. Депутаты уже реагируют на наши с вами обращения, а второе чтение законопроекта перенесено на неопределенный срок.

Год назад мы начали регулярную работу по мониторингу госзакупок, проводимых федеральными и региональными министерствами, ведомствами и службами с целью реализации контроля за интернет-пространством, мониторинга соцсетей, сайтов и СМИ, применения IT-технологий для слежки и цензуры и других подобных тендеров. Мы создали и наполняем информацией специальный портал, где вся информация по теме будет доступна в одном месте, в том числе в виде инфографики и комментариев экспертов.

Впереди у нас запланировано развитие проекта по открытости российских телеком- и интернет-компаний, первую часть которого мы уже сделали в прошлом году, выпустив “Рейтинг открытости мобильных операторов и соблюдения ими цифровых прав человека”.

Мы также в ближайшие недели будем запускать проект по анализу уголовного и административного наказания граждан России за их публикации и деятельность в онлайн-пространстве, с осуществлением юридической адресной помощи им. Несмотря на частичную декриминализацию знаменитой «экстремистской» 282-статьи, в нашей стране продолжаются преследования пользователей интернета по другим статьям УК РФ и КоАП. Мы хотим проводить регулярный общественный мониторинг в этом направлении.

РосКомСвобода не прекращает деятельности по продвижению в России идеи о придания легального статуса криптовалютам. Ранее мы запустили кампанию по защите прав граждан на использование крипты и вывели эту тему в поле общественного обсуждения. Мы поддерживаем предпринимателей и организации, занимающиеся развитием криптоиндустрии в нашей стране. Например, в прошлом году юристы РосКомСвободы при поддержке Центра цифровых прав выиграли несколько дел, защищая сайты и СМИ, пишущие о криптовалютах, от нападок слишком рьяных или не очень просвещенных прокурорских работников.

В работе у наших юристов в настоящий момент также процедура обжалования в ЕСПЧ со стороны пользователей блокировки Telegram. А еще множество ежедневных запросов на юридическую поддержку от простых граждан и компаний, чьи онлайн-права были нарушены.

Помимо прочего наши эксперты постоянно выступают на отраслевых мероприятиях и в СМИ, вынося актуальные проблемы Рунета в медийное и общественное пространство, комментируя актуальные события с точки зрения защиты прав пользователей Сети.

Ну, и конечно, каждый день РосКомСвобода выпускает для своих читателей новости о том, что происходит в Рунете, рассказывает о том, какие новые законы вводят власти и какие последствия это может иметь для нашей с вами безопасности и свободы.

Чтобы Роскомсвобода развивалась, чтобы она могла стать лучше и делать больше, мы просим поддержки у наших читателей, подписчиков, друзей и соратников!

Все денежные средства поступают на счет Фонда развития цифровых прав, который занимается организационной поддержкой РосКомСвободы. За все траты мы обязательно отчитаемся.

Мы очень благодарны за поддержку всем нашим друзьям, сторонникам и подписчикам! Надеемся, при вашем участии, круг тех, кто нам помогает значительно расширится! Чем больше нас — тем мы сильнее, это очевидно!

Расскажите о нашей работе своим подписчикам в социальных сетях или аудитории каналов! Вместе мы сможем больше!

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