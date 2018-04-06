Суд повторно отказал прокуратуре в блокировке 40 биткоин-порталов

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес определение об оставлении без рассмотрения административного искового заявления о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» информацией, распространение которой в РФ запрещено. Об этом в своём Telegram-канале сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга:

«Суд, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в защиту интересов неопределенного круга лиц, в котором истец просит признать запрещенной к распространению на территории РФ информацию, размещенную на некоторых сайтах, содержащих данные об «электронной валюте» Bitcoin, установил: предметом судебной защиты в соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ могут быть решения, действия (бездействие) публичного органа нарушающего права, свободы и законные интересы граждан. В силу ч.1 ст.196 КАС РФ суд оставляет заявление без рассмотрения, если административным истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования административных споров, установленный федеральным законом для данной категории дел. Законодательство об информации предусматривает специальный порядок признания информации запрещенной к распространению. Учитывая, что истец, обращаясь в суд, не подтвердил обращение в уполномоченный орган с заявлением о признании информации запрещенной к распространению и не представил решение, затрагивающее права и законные интересы неопределенного круга лиц, суд оставил заявление без рассмотрения, что, вместе с тем, не препятствует повторному обращению в суд с административным иском о том же предмете в установленном законом порядке».

.

Повторное рассмотрение материалов Октябрьским судом состоялось после того, как после Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил апелляцию юристов Центра цифровых прав, которые в суде представляют интересы владельцев трёх из сорока биткоин-порталов, попавших в немилость питерских прокуроров.

Но в этом деле, по словам медиаюриста Центра цифровых прав и РосКомСвободы, есть небольшой нюанс — о том, когда и где состоится данное слушание, представителей владельцев биткоин-сайтов никто не извещал и вызова на заседание им не присылали, поэтому о его итогах они узнали только из судебного пресс-релиза. Тем не менее, решением Октябрьского суда адвокаты РосКомСвободы вполне удовлетворены.

.



.

Читайте также:

Суд в Санкт-Петербурге вынес решение о блокировке сразу сорока биткоин-сайтов

🔓

В Госдуму внесён законопроект о «цифровом праве»

🔓

«Запрещёнка» внутри блокчейна как повод для госрегулирования

🔓

Общественная кампания за легализацию криптовалют в России

🔓

Юристы РосКомСвободы добились отмены блокировки сорока биткоин-сайтов

.