Левин предлагает бороться с fake-news на международном уровне

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе круглого стола в рамках II Международного форума «Развитие парламентаризма» призвал парламентариев из всех стран объединить свои усилия в борьбе с фейковыми новостями. В частности, депутат заявил:

«Основная проблема на сегодняшний день — это ликвидация интернет-офшоров, тех зон, где люди так или иначе могут прятаться за фейковыми аккаунтами, сайтами, понимая, что они будут безнаказанными, если находятся в другой юрисдикции. Юрисдикции в интернете не должно быть, он должен быть трансграничен, и здесь страны должны максимально сотрудничать, если речь идет о нарушениях в тех сферах, которые для всех очевидны. Необходимы выработка международных принципов общих угроз и поиск этих инициаторов, зачинщиков в распространении такой информации».

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«Сегодня во многих странах, включая Россию, шаги в этой сфере уже предпринимаются, в том числе и законодательные. Давайте подумаем, как выработать не только «страновые» принципы регулирования этой сферы. Необходимо обсудить, как можно выработать общие международные пути решения этой проблемы», — также предложил он.

Левин напомнил, что о необходимости противодействия ложной информации на международном уровне ранее также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Не так давно гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что каждый второй россиянин не может отличить достоверные новости от «фейков».

«Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50%), чем в самой молодой (33%). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности. И вот уязвимость, она здесь», — подчеркнул Федоров. По его словам, 62% опрошенных говорят, что не попадаются на фейки и с самого начала что-то подозревают, а 31% признаются, что верят.

По словам социолога, проблема фейков все сильнее обостряется. Если 42% признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных, «значит проблема существует и масштаб ее весьма велик», отметил он. Он добавил, что многие респонденты считают, что недостоверная информация на вид почти не отличается от достоверной, а иногда она выглядит более достоверной, чем достоверная.

Пакет законов об административной ответственности за публикацию «недостоверных новостей под видом достоверных» был подписан Президентом Путиным в марте текущего года. Им была введена административная ответственность за распространение недостоверных новостей (штраф до 1,5 миллиона рублей). Данный закон власти уже начали использовать для цензурирования Рунета. Так, депутат из Архангельской области заявил в полицию на администраторов региональной группы в ВКонтакте в ответ на критику одного из пользователей, а Роскомнадзор блокировал информацию о межнациональном конфликте, произошедшем в Пензенской области в середине июня текущего года.

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