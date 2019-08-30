Август неуважения

Правозащитники обратили внимание, что несмотря на совсем короткое время, прошедшее с момента вступления в силу, закон о наказаниях за неуважение к власти успел собрать урожай в 36 дел, и ставить на паузу его никто не собирается. Общая сумма всех штрафов достигла 500 000 рублей, и это ещё не предел.

Сказочному закону о неуважении к власти меньше полугода, а штрафов по нему — уже на 500 000 рублей. В какой соцсети ругать власть опаснее всего? Штрафуют ли активистов чаще остальных? И какие высказывания считаются неприличными? Разобралась Лора Фишhttps://t.co/k5EEzkXSDf — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 26, 2019

Недавно стало известно о признании Мегионским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа виновным по статье 20.1 КоАП РФ местного жителя Евгения Дурасова и наложении на него штрафа в 30 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Дурасов в соцсети «Одноклассники» перепостил видео «Ку-ку, это я» про Владимира Путина в группу «Регион 86». Это обнаружили полицейские из сургутского центра по противодействию экстремизму (Центр «Э»).

В материалах дела записано, что информация из видеозаписи «выражается в неприличной форме, оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, не соответствует действительности, явное неуважение к государству и лицу, являющегося главой РФ». Полицейские написали, что на Дурасова подписано 18 человек, и у него 78 «друзей» на «Одноклассниках».

Большинство известных на сегодня дел по части 3 статьи 20.1 КоАП касаются публикаций во «ВКонтакте». Чаще всего они посвящены президенту Владимиру Путину. «Есть основания полагать, что целью закона было как раз желание снизить критику в адрес президента», — говорит директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

Президент России призывал не злоупотреблять новым законом и не ограничивать с его помощью право граждан критиковать власть. Несмотря на это, число дел продолжает расти. Ни рекомендации, ни позиция Европейского суда никак не повлияют на правоприменительную практику, считает Арапова.

«Мне кажется, высказывания президента и чиновников — это такая рисовка. Я не думаю, что наши власти принимали закон хоть с какой-то оглядкой на международные нормы. То, как быстро его подписали, показывает, что это произошло с подачи администрации президента или как минимум с согласованием с ней», — говорит она.

Юристы «Агоры» ставят перед собой задачу подавать как можно больше жалоб на решения российских судов по этой статье в ЕСПЧ, а также обращаться в Конституционный суд России.

«Вряд ли в наших силах каким-то образом на этот закон повлиять с точки зрения правотворения. Но снизить количество применения этой нормы вплоть до нуля, просто сделать ее существующей, но не применяющейся, можно попробовать», — сообщает адвокат «Агоры» Станислав Селезнев.

Напомним, ранее по статье «о неуважении к власти» были оштрафованы житель Енисейска Евгений Носков — за размещение нецензурного поста о Путине и зарплатах (30 тысяч рублей), а также и курганец Евгений Жуков — за выложенную в ВК песню про Президента РФ. Последний был оштрафован на пока рекордную сумму — 40 тысяч рублей.

Но не только статьи из административного кодекса используются для привлечения россиян к ответственности за нелестные высказывания в Сети о властях.

Недавно красноярский журналист Дмитрий Полушкин сообщил о вызове его для беседы в Следственный комитет, поскольку в выложенном им на YouTube-канале издания «KrasNews», где местный губернатор Александр Усс представлен в образе Гитлера, также увидели неуважение к власти. На днях у него должна была состояться еще одна встреча в СК в рамках доследственной проверки, однако «следователь взяла больничный и эту процедуру перенесли».

Журналист выяснил, что прокуратура отправила в СК материалы дела для принятия решения о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

Кроме того, Полушин отметил, что в заявлении «неравнодушного красноярца», из-за которого началось следствие, требуют привлечь к ответственности также кандидата в депутаты местного Законодательного Собрания Владимира Владимирова. Журналист считает, что дело политически мотивированно.

Ирбитскому общественнику Николаю Кононову предъявили обвинение по факту оскорбления представителя власти (статья 319 УК) за то, что он назвал «ссыклом» начальника местной ГИБДД Дениса Митряшова в своем видеоблоге на YouTube.

«Я его так назвал, потому что он не принимает никаких мер по устранению нарушений со стороны мотоциклистов, которые в ночное время мешают отдыху горожан. Извиняться перед Митряшовым не собираюсь. Я им совместной работой принес больше дохода по штрафам, когда отслеживал нарушителей», — рассказал Кононов.

Дело было возбуждено из-за видео, которое активист выложил на YouTube в середине июня текущего года. На записи Кононов звонит в ГИБДД, чтобы пожаловаться на мотоциклистов, которые мешают спать местным жителям. Активист хотел поговорить с начальником ГИБДД Денисом Митряшовым, но так и не смог до него дозвониться. В конце июля к нему пришли полицейские с обыском, изъяв компьютер и телефон.

Недавно РосКомСвобода сообщала о жительнице Омска Наталье Граф, на которую никому не известный родительский комитет «Росток» подал заявление в правоохранительные органы за якобы нарушение статьи 282 УК РФ — в её постах они увидели разжигание ненависти к социальной группе «педагоги». Ранее у неё был длительный конфликт с руководством гимназии, где учился её сын — классная руководительница и директор гимназии устроили травлю мальчика за то, что он из-за плохого самочувствия не стал вместо урока технологии чистить снег и ушел домой.

Впрочем, август отмечен не только заведением на россиян «антиоскорбительных» дел.

Чувашская прокуратура составила протокол на активиста «Открытой России» Михаила Щеглова из-за репоста фотографии с флагом Национал-большевистской партии (НБП), которая была признана экстремистской организацией в 2007 году. Адвокат Юрий Сидоров рассказал, что в 2014 году Щеглов репостнул на свою страницу «ВКонтакте» фотографию акции НБП против открытия первого «Макдональдса» в Петербурге в 1996 году.

Вероятно, речь идет про фотографию, где молодые люди позируют с флагом организации и плакатом «Пей кока-колу, сникерсы жуй, день твой последний приходит, буржуй». Щеглова обвинили в пропаганде символики экстремистских организаций (статья 20.3 КоАП). Административное дело завели по материалам проверки УФСБ.

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